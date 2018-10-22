Директором R&D подразделения ГК «Герофарм» стал Роман Драй

Экс-директор департамента клинических исследований компании ООО «Герофарм», к.м.н. Роман Драй в октябре 2018 вступил в должность директора R&D подразделения ГК «Герофарм» (ЗАО «Фарм Холдинг»).
В зоне его ответственности: участие в формировании Product Pipeline, организация и управление процессом разработки фармацевтических препаратов, разработка стратегии программы доклинических, клинических исследований и регистрации с фокусом на биосимиляры инсулина и аналогов инсулина, разработка стратегических инициатив и оптимизация бизнес-процессов.
В клинических исследованиях г-н Драй с января 2011 года. Работал в международной компании Quintiles в качестве global team lead, управляя международными проектами клинических исследований в области эндокринологии, ревматологии, патологии сердечно-сосудистой системы, онкологии.
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