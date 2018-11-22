Дистанционный формат теснит очный в корпоративном обучении на фармрынке

Дистанционные курсы обладают рядом преимуществ. По сравнению с очными тренингами они обходятся компаниям дешевле. Позволяют проводить обучение без отрыва от производства в удобное для слушателей время, охватывать большое число сотрудников, находящихся в разных регионах. При этом можно осуществлять контроль за усвоением материала и пр.

«В мире соотношение электронного и очного образования еще несколько лет назад достигло пропорции 50 на 50% и тенденция увеличения доли E-learning продолжается. По оценкам, в течение ближайших двух лет рынок дистанционного обучения будет только расти», – отмечает партнер компании «БК Тренинг» Елена Климантова.

По словам эксперта, на фармрынке процесс вытеснения очных тренингов дистанционными в разных компаниях идет с разной степенью интенсивности: где-то движется мелкими шажками, а где-то семимильными шагами. На этот процесс влияют сформированная в компании система обучения, численность штата, возможности бюджета и другие факторы.

«Многое зависит от понимания необходимости внедрения инструмента E-learning, готовности компании инвестировать в это направление средства и время, – поясняет эксперт. – Скажем, если штат медпредставителей не превышает 50 человек, вряд ли компания будет вкладываться в развитие собственной системы дистанционного обучения. С очным обучением такого числа сотрудников легко справится внутренний или приглашенный тренер. Поэтому здесь соотношение дистанционных и очных тренингов скорее всего будет в пользу последних. В крупных компаниях c большим штатом sales force дистанционное обучение развивается быстрыми темпами, его доля в структуре обучения высокая. В таких компаниях, как правило, есть собственный отдел разработки электронных курсов, создана мощная система E-learning.

«В нашей компании в обучении sales force дистанционный формат сейчас занимает более 50%, и далее эта доля будет только расти, – рассказал Ярослав Ражев, начальник отдела обучения и развития персонала Stada. – Мы ожидаем, что к концу следующего года объем дистанционных курсов достигнет 70%».

Внедрение E-learning вовсе не означает курс на отказ от очного обучения. Как бы не совершенствовались дистанционные технологии, «живые» тренинги, по мнению экспертов, остаются самым эффективным способом усвоения знаний и навыков. Комбинируя преимущества двух форматов, компании стараются выстроить оптимальные системы корпоративного обучения.

«Все курсы обучения персонала в нашей компании постепенно переводятся в смешанный формат, когда очные тренинги дополняются дистанционными заданиями, – рассказывает Ярослав Ражев. – Например, перед обучением техникам коммуникации с клиентами все медицинские представители знакомятся с теоретическими материалами курса в дистанционном формате. Это позволяет сделать очный тренинг максимально практичным с точки зрения отработки кейсов. Или другой пример, когда дистанционная часть идет после офлайн обучения и выполнение домашних заданий связано с ежедневными рабочими задачами. Такой «смешанный» подход позволяет обучению быть более практичным и меньше расходовать рабочее время сотрудника».