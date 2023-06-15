Дистрибьюторы добились оправдания по обвинениям ФАС в незаконном повышении цен на антисептик

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд со второй попытки признал неправоту Ростовского УФАС в споре с фармдистрибьюторами. Компании три года добивались оправдания по обвинению в необоснованном повышении цены на антисептик и заключении антиконкурентного соглашения, следует из постановления суда от 13 июня, которое размещено в системе «Мой арбитр».

В апреле 2020 года в Управление ФАС по Ростовской области покупатели пожаловались на аптеки, которые резко подняли цену на антисептик «Хлоргексидин». Специалисты УФАС проверили одну из аптек, которая торговала дезсредством по 129 руб., и выяснили происхождение товара: производитель — ООО «Рускерн», оптовые поставщики — ООО «Каприоль», ООО «Фармтек», ООО «Биофарма», ООО «Компания «Органика». Ведомство подсчитало, что от производителя до конечного покупателя наценка на товар достигла 795%. Далее УФАС исключило из предполагаемого антиконкурентного соглашения производителя, двух крупных поставщиков и аптеку, оставив только двух дистрибьюторов.

«В сложной социальной ситуации, вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, «Биофарма» и «Компания «Органика» экономически и технологически необоснованно завысили цены на дезинфицирующее средство «Хлоргексидин биглюконат 0,05%», — говорилось в пресс-релизе Ростовского УФАС о возбуждении административного дела. В марте 2021 года комиссия УФАС признала дистрибьюторов виновными в заключении незаконного соглашения ради поддержания высокой цены и оштрафовала поставщиков на 100 тыс. руб.

Компании обратились в Арбитражный суд Ростовской области с исковым требованием признать незаконным и отменить постановление тероргана ФАС. Они указывали, что дезинфицирующее средство «Хлоргексидин биглюконат 0,05%» не включено в Перечень ЖНВЛП, так что цена на него не ограничена. Но суды поначалу признавали правоту антимонопольного органа. Лишь в июне 2022 года кассационная инстанция удовлетворила жалобу истцов, согласившись, что «судебные акты являются недостаточно обоснованными».

Суды не выяснили при этом, имелась ли у аптеки возможность приобретения средства у других поставщиков в спорном периоде, приобретался ли ею аналогичный товар у других поставщиков и по какой цене, указал Арбитражный суд Северо-Кавказского округа и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Но Арбитражный суд Ростовской области вынес аналогичное решение, что и в первый раз. А вот апелляционная инстанция его отменила и признала решение УФАС недействительным, а постановление — незаконным.

Апелляционный суд исходит из того, что истцы «не имели возможности оказать решающее влияние на общие условия обращения средства на соответствующем товарном рынке. Доказательств иного в материалы дела не представлено».

«Само по себе установление хозяйствующими субъектами в отношениях между собой или с третьими лицами высокой цены на средство не было способным повлиять на цену этого товара на товарном рынке. Не является антиконкурентным соглашение хозяйствующих субъектов, в результате которого у них повышается цена на определенный товар при том, что потребители имеют возможность приобрести этот товар по другой цене у других хозяйствующих субъектов», — разъяснил суд.

Из аналитического отчета Ростовского УФАС России следовало, что в 74% случаев аптека приобретала антисептик у других компаний. А те тоже в спорном периоде повысили цену: ООО «Медиа-Мед» — на 533,61%, ООО «Фармкомплект» — на 315,62%, ООО «Восток Фарм» — на 532,76% и т.д.