Для аптек опубликовали перечень необходимых документов для онлайн-продажи рецептурных лекарств

Росздравнадзор предложил перечень документов, которые подтверждают соответствие аптеки требованиям, дающим право на онлайн-продажу рецептурных препаратов в рамках эксперимента. Проект приказа размещен на портале проектов правовых нормативных актов. В случае его принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 марта 2026 года.

Так, у аптечной организации должны быть документы, подтверждающие наличие оборудованных помещений для хранения сформированных заказов, в том числе:

подтверждающие наличие на праве собственности или на другом законном основании помещений для хранения сформированных заказов с конкретизацией номеров (в соответствии с планом БТИ);

подтверждающие наличие такого оборудования, как системы кондиционирования, холодильные камеры и (или) холодильники, вентиляционные системы, термогигрометры (психрометры), или иного оборудования, используемого для регистрации температуры и влажности в помещениях.

Также аптеки должны будут предоставлять сведения, подтверждающие наличие сайта и мобильного приложения (при наличии) или договора с юрлицом, являющимся владельцем сайта-агрегатора. Кроме того, у них должны быть документы, подтверждающие наличие собственной курьерской службы с необходимым оборудованием, которое обеспечивает температурный режим, или договор с посредниками, которые будут доставлять заказы.

Кроме того, проектом приказа предусмотрены и документы, подтверждающие наличие электронной системы платежей и (или) мобильных платежных терминалов: регистрационные номера контрольно-кассовой техники и документы, подтверждающие регистрацию аптеки в системе электронных платежей. Также аптеки должны будут предоставлять сведения, подтверждающие размещение лицензиатом в ЕГИСЗ информации о фармацевтической организации.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов официально стартовал 1 марта 2023 года в трех регионах — Москве, Московской и Белгородской областях. Он продлится три года. В перечень лекарственных средств, участвующих в пилоте, вошли 904 МНН. При этом купить рецептурное лекарство в аптеке пока невозможно, писал ранее «ФВ». «Нет нормативно-правовых актов. Без них никто не может начать работу», — пояснил изданию один из участников эксперимента, пожелавший остаться анонимным.