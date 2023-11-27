Для белорусских ветпроизводителей упростят доступ на российский рынок

Белорусские производители получили доступ на отечественный рынок ветеринарии без российских сертификатов GMP, следует из решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Анализ этого решения «ФВ» представили в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ).

Принятое Решение Совета ЕЭК № 101 гарантирует взаимное признание сертификатов GMP ЕАЭС. Для этого местный производитель должен получить его от соответствующего национального уполномоченного органа не позднее 13 марта 2024 года.

«Поскольку за пределами России действующий инспекторат действует только в Белоруссии, итоговая редакция решения в первую очередь направлена на поддержку белорусских производителей, но не решает проблему восстановления международных поставок ветпрепаратов», — заявили «ФВ» в АВФАРМ.

Как подсчитали в ассоциации, изменения в евразийском регулировании открывают российский рынок для более чем 400 наименований ветпрепаратов пяти белорусских производителей. Эти предприятия имеют действующие белорусские сертификаты соответствия требованиям GMP Евразийского экономического союза и могут вводить свою продукцию в гражданский оборот в России.

Ветеринарные лекарственные препараты из Белоруссии свободно обращались в России и до появления процедуры ввода в гражданский оборот и потому уже знакомы потребителям, отмечают в ассоциации. До вынесения решения требование об обязательном наличии российского GMP для ввода ветпрепаратов в оборот (вступило в силу 1 сентября) признали в ЕЭК «препятствием с признаками барьера».

Ранее ассоциация, а также другие игроки рынка заявляли о том, что в России самый сложный процесс прохождения сертификации. Отказы получают даже те мировые площадки, у которых есть GMP в ЕС, США, Саудовской Аравии и Турции, отмечают они.

В Россельхознадзоре информацию о высоком проценте отказов в части GMP-инспекций отрицали. Служба заявила о том, что процедура проверки зарубежных ветеринарных производителей не осложнена излишними требованиями. По мнению РСХН, компании намеренно сокращают поставки в Россию, а заявления об усложненной процедуре — это лоббирование интересов участников ассоциации.