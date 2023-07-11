Отрасль заявила о высоком проценте отказов при GMP-инспекциях в ветеринарии

Отечественная ветеринария известна сложностями при процедуре GMP-сертификации, рассказали «ФВ» представители зарубежных компаний. По словам собеседников, которые предпочли не называть себя, пройти процедуру для поставщиков из недружественных стран практически невозможно.

По данным Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей, более 70—80 производителей не могут пройти GMP-инспекцию. Эти данные были представлены на совещании Российского союза промышленников и предпринимателей.

Участники рынка, у которых есть опыт в прохождении российских инспекций, заявляют, что в России самый сложный процесс прохождения сертификации. Отказы получают даже те мировые площадки, у которых есть GMP в ЕС, США, Саудовской Аравии и Турции, отмечают они.

С 1 сентября получение сертификата GMP станет обязательным для иностранных компаний, что, по мнению некоторых игроков, приведет к дефициту зарубежных ветеринарных лекарств.

В Россельхознадзоре информацию, представленную АВФАРМ, отрицают. Служба заявила о том, что GMP-инспекции зарубежных ветеринарных производителей не осложнены излишними требованиями. По мнению РСХН, компании намеренно сокращают поставки в Россию, а заявления об усложненной процедуре - это лоббирование интересов участников ассоциации.

По данным РСХН, 36 зарубежных компаний успешно прошли процедуру, заявила служба. Эти организации производят порядка 300 наименований препаратов, которые поставляются в Россию. Сейчас еще по 20 площадкам готовятся отчеты по итогам инспекций, а в график инспектирования включены 23 организации.

В чем сложность российской сертификации? Сколько на процедуру уходит денег? Почему компании все еще стремятся на российский рынок? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 16 (1116) от 11.07.2023 в материале «Научились говорить нет».