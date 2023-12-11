Для детей-инвалидов расширили перечень лечебных продуктов

С 2024 года перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширится на восемь позиций. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в правительстве.

Всего в обновленном перечне — 111 наименований. В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот.

Продукты лечебного питания — это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными заболеваниями. Их закупают за счет средств федерального бюджета, а затем выдают бесплатно по рецепту лечащего врача. Перечень каждый год формирует специальная комиссия Минздрава.

В 2023 году правительство усовершенствовало порядок формирования этого перечня, разрешив вносить в него изменения два раза в год, в зависимости от появления новых специализированных продуктов. Это позволит оперативно назначать такие продукты детям с тяжелыми заболеваниями. Ранее вносить изменения в перечень можно было раз в год.