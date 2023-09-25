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Для фонда «Защитники...

Для фонда «Защитники Отечества» правительство утвердило правила закупки лекарств и медизделий

25.09.2023
17:16
В правительстве утвердили правила закупки лекарств, медизделий и технических средств реабилитации, которая будет проводиться фондом «Защитники Отечества». Фонд будет вести их учет, распределять и перераспределять их в том числе между своими региональными отделениями, а также формировать необходимый резерв.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Правительство приняло правила закупки лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации, которая будет проводиться фондом «Защитники Отечества». Соответствующее постановление № 1535 от 20.09.2023 опубликовано на портале правовой информации. Ранее сообщалось, что эти правила разработал Минздрав. Ведомство разместило в апреле документ для общественного обсуждения.

В пояснительной записке к документу указывалось, что правила определяют порядок приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий, включая те, которые не зарегистрированы в России. Кроме того, они определяют порядок приобретения технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, и услуг, которые предоставляются инвалидам и ветеранам боевых действий по перечню лекарственных препаратов и медизделий, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия.

Правилами предусмотрено, что фонд «Защитники Отечества» закупает эту продукцию за счет грантов в виде субсидий, которые предоставляются из федерального бюджета, а также добровольных имущественных взносов и пожертвований физлиц и юрлиц и иных источников в соответствии с законодательством. Фонд осуществляет закупки в установленном законодательством порядке, на основании решения экспертного совета фонда.

В правительстве добавили, что закупки будут проводиться на основании решений экспертного совета фонда. Также фонд будет вести учет лекарственных препаратов, медизделий, средств реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды, распределять и перераспределять их в том числе между своими региональными отделениями, формировать необходимый резерв.

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