Для иностранных перевозчиков ввели штрафы за нарушение веса и габаритов транспортных средств. Соответствующий Федеральный закон № 425-ФЗ от 04.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вносит изменения в КоАП, он был принят Госдумой в конце июля.

Так, за управление транспортным средством, которое принадлежит иностранному перевозчику, если его габариты превышают до 10 сантиметров без специального разрешения, водителя оштрафуют на 100 тыс. руб. Для сравнения: за это же нарушение для российских перевозчиков предусмотрены другие штрафы: водителей наказывают в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., юрлиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

Если габариты транспортного средства у иностранных перевозчиков будут превышать от 10 до 20 см, то оштрафуют уже на 200 тыс. руб., от 20 до 50 см — на 300 тыс. руб., более 50 см — на 400 тыс. руб.

Поправки вступают в силу с 14 августа.