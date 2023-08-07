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Для иностранных перевозчиков...

Для иностранных перевозчиков ввели штрафы за нарушение веса и габаритов

07.08.2023
16:20
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Для иностранных перевозчиков ввели штрафы за нарушение веса и габаритов транспортного средства. Так, если его габариты превышают допустимые до 10 сантиметров и у перевозчика нет специального разрешения, водителя оштрафуют на 100 тыс. руб.
Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Для иностранных перевозчиков ввели штрафы за нарушение веса и габаритов транспортных средств. Соответствующий Федеральный закон № 425-ФЗ от 04.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вносит изменения в КоАП, он был принят Госдумой в конце июля.

Так, за управление транспортным средством, которое принадлежит иностранному перевозчику, если его габариты превышают до 10 сантиметров без специального разрешения, водителя оштрафуют на 100 тыс. руб. Для сравнения: за это же нарушение для российских перевозчиков предусмотрены другие штрафы: водителей наказывают в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., юрлиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

Если габариты транспортного средства у иностранных перевозчиков будут превышать от 10 до 20 см, то оштрафуют уже на 200 тыс. руб., от 20 до 50 см — на 300 тыс. руб., более 50 см — на 400 тыс. руб.

Поправки вступают в силу с 14 августа.

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