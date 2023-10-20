Для инвестпроектов резидентов особых экономических зон установят требования

Минэкономразвития предложило установить требования для инвестиционных проектов, которые реализуются резидентами особых экономических зон (ОЭЗ). Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Так, согласно документу, инвестпроект должен быть инициирован коммерческой организацией (за исключением унитарного предприятия) или индивидуальным предпринимателем (ИП), которые намереваются получить статус резидента ОЭЗ. Должны быть определены источники финансирования проекта, а потенциальным резидентом должно быть представлено письменно подтверждение о готовности его реализации с приложением необходимых документов.

Минимальный объем инвестиций в проект, в том числе капитальных вложений (без учета НДС), должен составлять не менее 120 млн руб. при осуществлении промышленно-производственной деятельности и деятельности в сфере логистики. А также не менее чем 50 млн руб., если проект реализуется в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики по развитию инвестиционной деятельности и привлечению внебюджетных средств в проекты, связанные с достижением технологического суверенитета и структурной адаптацией экономики.

Не менее двух третьих общего объема инвестиций, в том числе капитальных вложений, в рамках реализации инвестпроекта резидент ОЭЗ должен осуществить в первые три года.