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Для кресел-колясок введут...

Для кресел-колясок введут обязательную маркировку с 1 октября

18.05.2023
11:15
Артем Косенок

Минпромторг опубликовал регламент перехода к обязательной маркировке инвалидных колясок. Система заработает с 1 октября 2023 года. До конца августа 2024 года предлагается ввести переходный период, во время которого будет допускаться оборот немаркированных товаров.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Минпромторг опубликовал правила перехода на обязательную маркировку кресел-колясок. Документ размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Согласно проекту постановления, заявления на регистрацию медизделий в государственной системе мониторинга будут приниматься с 1 сентября 2023 года. Сама маркировка для всей выпущенной и ввезенной продукции начнется с 1 октября.

Ведомство также предлагает ввести переходный период, который завершится 31 августа 2024 года. В это время будет допускаться оборот немаркированных товаров.

Пилотный проект по маркировке кресел-колясок начался 1 сентября 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1028 от 07.08.2019. В ноябре того же года началась регистрация участников оборота инвалидных колясок в государственной системе мониторинга.

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