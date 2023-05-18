Для кресел-колясок введут обязательную маркировку с 1 октября

Минпромторг опубликовал правила перехода на обязательную маркировку кресел-колясок. Документ размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Согласно проекту постановления, заявления на регистрацию медизделий в государственной системе мониторинга будут приниматься с 1 сентября 2023 года. Сама маркировка для всей выпущенной и ввезенной продукции начнется с 1 октября.

Ведомство также предлагает ввести переходный период, который завершится 31 августа 2024 года. В это время будет допускаться оборот немаркированных товаров.

Пилотный проект по маркировке кресел-колясок начался 1 сентября 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1028 от 07.08.2019. В ноябре того же года началась регистрация участников оборота инвалидных колясок в государственной системе мониторинга.