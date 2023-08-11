Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Для оценки локализации...

Для оценки локализации 18 видов медоборудования ввели балльную систему

11.08.2023
09:25
Артем Косенок
Правительство установило балльные критерии для оценки степени локализации 18 видов медицинского оборудования. В частности, в список попали компьютерные томографы, маммографы, аппаратно-программные комплексы для регистрации и обработки рентгеновских изображений, а также УЗИ-аппараты.
Фото: wavebreakmedia_micro/ru.freepik.com

Правительство установило балльные критерии для оценки степени локализации 18 видов медицинского оборудования. Соответствующее постановление № 1293 от 08.08.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступит в силу через два месяца после опубликования.

В списке, утвержденном правительством, оказались компьютерные томографы, маммографы, аппаратно-программные комплексы для регистрации и обработки рентгеновских изображений, лабораторные анализаторы, аппараты микроволновой терапии, электрокардиографы, стерилизаторы, установки для обеззараживания медицинских отходов, а также аппараты ИВЛ и УЗИ.

В августе 2021 года Минпромторг предложил оценивать локализацию производства медицинских изделий в России по балльной системе, наращивая долю отечественных компонентов, которые используются для создания шприцев, катетеров, стентов и других изделий. В министерстве заявляли, что система поможет накоплению научно-технического и производственного потенциала России, будет развивать медицинскую промышленность и выпуск медизделий. Также она снизит зависимость внутреннего рынка от поставок из других стран.

В декабре 2022 года правительство приняло балльную систему определения страны происхождения для 24 наименований медизделий.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.