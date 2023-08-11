Для оценки локализации 18 видов медоборудования ввели балльную систему

Правительство установило балльные критерии для оценки степени локализации 18 видов медицинского оборудования. Соответствующее постановление № 1293 от 08.08.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступит в силу через два месяца после опубликования.

В списке, утвержденном правительством, оказались компьютерные томографы, маммографы, аппаратно-программные комплексы для регистрации и обработки рентгеновских изображений, лабораторные анализаторы, аппараты микроволновой терапии, электрокардиографы, стерилизаторы, установки для обеззараживания медицинских отходов, а также аппараты ИВЛ и УЗИ.

В августе 2021 года Минпромторг предложил оценивать локализацию производства медицинских изделий в России по балльной системе, наращивая долю отечественных компонентов, которые используются для создания шприцев, катетеров, стентов и других изделий. В министерстве заявляли, что система поможет накоплению научно-технического и производственного потенциала России, будет развивать медицинскую промышленность и выпуск медизделий. Также она снизит зависимость внутреннего рынка от поставок из других стран.

В декабре 2022 года правительство приняло балльную систему определения страны происхождения для 24 наименований медизделий.