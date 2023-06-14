Для предпринимателей пересмотрели основания для ареста за экономические преступления

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на либерализацию уголовного производства в отношении бизнеса. Федеральный закон № 217-ФЗ от 13.06.2023 опубликован на портале правовой информации. Поправки в закон вступят в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Согласно принятому документу, суд имеет право отравить под стражу предпринимателя, которого обвиняют в экономически преступлениях, лишь в нескольких случаях. Так, если у бизнесмена нет места жительства в России, если ранее он уже нарушал избранную меру пресечения или скрывался от суда и следствия.

Во всех остальных случаях суд должен отдавать приоритет тем мерам пресечения, при которых предприниматель сможет продолжать свою работу. К ним, например, относятся: подписка о невыезде, личное поручительство, залог, домашний арест.

Также, чтобы продлить арест предпринимателя, следствие должно будет обосновать причину этого: сам факт продления расследования не может быть единственным доводом в пользу этого.

В июле 2022 года Путин поручил правительству и Верховному суду обеспечить изменения в законы для декриминализации отдельных преступлений в сфере предпринимательства. В частности, речь шла о том, чтобы пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу. Президент предложил предусмотреть возможность избрания им такой меры пресечения, при которой они смогут продолжить вести предпринимательскую деятельность.