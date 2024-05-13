Для производителей отечественных питательных сред и кресел-колясок ввели балльную систему

Правительство установило балльные критерии для оценки степени локализации кресел-колясок с электроприводом, а также готовых питательных сред для выращивания микроорганизмов. Опубликовано соответствующее постановление № 590 от 06.05.2024.

Для питательных сред необходимо, чтобы на территории России осуществлялись следующие операции:

варка — 30 баллов;

разлив (расфасовка) — 20 баллов;

стерилизация — 30 баллов;

смешивание — 20 баллов.

Суммарно для подтверждения российской или евразийской локализации производителю необходимо набрать не менее 60 баллов.

Еще для изготовления питательных сред нужно, чтобы у юрлица были права на техническую и конструкторскую документации для производства продукции на срок не менее 5 лет. Необходимо наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества продукции в течение гарантийного срока хранения, а также наличие оборудования для операций технологического процесса по производству сред либо договора аренды такого оборудования.

Для подтверждения производства в России электрических кресел-колясок российскому производителю необходимо подтвердить законность использования технической документации на них. Также в расчет будут брать соотношение использования российского и зарубежного сырья в конечной стоимости изделия. Соблюдение процентной доли стоимости использованного иностранного сырья при производстве кресел-колясок в 2024 году должно составлять не более 50%, а уже к 2028 году – не более 40% в цене конечной продукции. Кроме того, для получения преференций необходимо, чтобы в регистрационном досье на медизделие в качестве места производства был указан адрес в России или ЕАЭС.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 719 от 17.07.2015. Постановление вступает в силу со дня его официальной публикации.

Минпромторг предложил оценивать локализацию производства медизделий по балльной системе еще в 2021 году. Систему решили ввести, чтобы снизить зависимость страны от иностранных компонентов и помочь развитию медпромышленности.

В декабре 2022 года правительство приняло балльную систему определения страны происхождения для 24 наименований медизделий. Затем были установлены балльные критерии для оценки степени локализации 18 видов медицинского оборудования. В частности, в список попали компьютерные томографы, маммографы, аппаратно-программные комплексы для регистрации и обработки рентгеновских изображений, а также УЗИ-аппараты.