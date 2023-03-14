Для производства и маркировки БАД установят специальные требования в рамках ЕАЭС

Роспотребнадзор предложил изменить специальные требования к биологически активным добавкам (БАД), их производству, реализации и маркировке. Изменения предлагается внести в технические регламенты Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС 027/2012). Соответствующий документ размещен для общественного обсуждения на портале проектов правовых нормативных актов.

Так, изменения в ТР ТС 021/2011 направлены на уточнение терминологии в определении понятия «биологически активная добавка». В случае принятия эта продукция будет относиться к специализированной пищевой продукции и регулироваться соответственно техническим регламентом ТР ТС 027/2012. Кроме того, определение БАД конкретизируют, указав допустимый состав компонентов и обязательную дозированную форму выпуска. Источник происхождения БАД может быть природным или выделенным из источников, имеющих традиции пищевого применения, или полученным иными методами.

Поправки также предполагают установление предельно допустимых уровней содержания глицидиловых эфиров жирных кислот, в пересчете на глицидол, в продуктах детского питания, а также 3-монохлорпропандиолов в гидрализатах растительных белков и соевом соусе.

Кроме того, предлагается ввести запрет на использование для производства БАД синтетических лекарственных средств, включая фармсубстанции и готовые лекарства. Под запрет также попадут психотропные, наркотические, ядовитые, сильнодействующие вещества, а также растения и продукты их переработки, содержащие указанные вещества. Расширяется список запрещенных компонентов в продуктах для детского питания.

Помимо регулирования БАД в ТР ТС 027/2012 уточнят подходы к определению пищевой продукции для питания спортсменов, пищевой продукции для больных диабетом, а также понятий безглютеновой продукции и продукции с низким содержанием глютена, говорится в пояснительной записке.