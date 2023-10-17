Для производственных аптек разработана нормативная база

С 1 сентября 2023 года аптеки могут изготавливать препараты не только из субстанций, но и из готовых лекарственных форм. Препараты с микродозами из таблеток — частый запрос в педиатрии и неонатологии. Теперь рабочая группа обсуждает с Минздравом пакет поправок в федеральные законы, которые смогут увеличить спрос на продукцию аптечного изготовления. Об этом «ФВ» рассказал депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

«Мы хотели бы добиться, чтобы индивидуальные продукты лекарственной терапии были включены в клинические рекомендации и стандарты, а информация о них — в программу подготовки врачей. Кроме того, процедура использования этих лекарств за счет бюджетных ресурсов не должна вызывать вопросов. Пока это действует только в Москве и частично в Татарстане», — рассказал инициатор закона о возрождении производственных аптек в России. По его мнению, у таких учреждений должен появиться доступ к системе льготного лекарственного обеспечения, включая территориальные программы.

Большого прорыва в развитии аптечного производства со вступлением в силу приказа № 249н и общих фармакопейных статей не случилось, признает Фаррахов. Однако он уверен, что благодаря действиям рабочей группы процесс закрытия производственных аптек в стране был остановлен.

Но, как утверждают участники рынка, производственные аптеки продолжают закрываться.

Подробности читайте в «ФВ» № 24 (1123) в материале «Ненормативное регулирование».