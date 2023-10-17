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Для производственных аптек...

Для производственных аптек разработана нормативная база

Эксклюзив
17.10.2023
15:17
Ольга Коберник
Рабочая группа по возрождению производственных аптек в России подготовила проекты поправок в федеральные законы № 323 и 326, Гражданский и Налоговый кодексы. Изменения призваны повысить спрос на экстемпоральные препараты. Участники рынка сомневаются, что это решит все их проблемы: деятельность по аптечному изготовлению препаратов остается малорентабельной.

С 1 сентября 2023 года аптеки могут изготавливать препараты не только из субстанций, но и из готовых лекарственных форм. Препараты с микродозами из таблеток — частый запрос в педиатрии и неонатологии. Теперь рабочая группа обсуждает с Минздравом пакет поправок в федеральные законы, которые смогут увеличить спрос на продукцию аптечного изготовления. Об этом «ФВ» рассказал депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

«Мы хотели бы добиться, чтобы индивидуальные продукты лекарственной терапии были включены в клинические рекомендации и стандарты, а информация о них — в программу подготовки врачей. Кроме того, процедура использования этих лекарств за счет бюджетных ресурсов не должна вызывать вопросов. Пока это действует только в Москве и частично в Татарстане», — рассказал инициатор закона о возрождении производственных аптек в России. По его мнению, у таких учреждений должен появиться доступ к системе льготного лекарственного обеспечения, включая территориальные программы.

Большого прорыва в развитии аптечного производства со вступлением в силу приказа № 249н и общих фармакопейных статей не случилось, признает Фаррахов. Однако он уверен, что благодаря действиям рабочей группы процесс закрытия производственных аптек в стране был остановлен.

Но, как утверждают участники рынка, производственные аптеки продолжают закрываться. 

Подробности читайте в «ФВ» № 24 (1123) в материале «Ненормативное регулирование».

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17.10.2023
Ненормативное регулирование
Возрождение производственных аптек застопорилось
Фармацевтический вестник №24 (1123) / 2023

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Комментариев: 1

Студенков Сергей Яковлевич
Вчера в 20:28
В Волгоградской области и Волгограде эти функции выполнят производственная аптека ГУП "Волгофарм".
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