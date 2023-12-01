Для работников введут обязательную диспансеризацию

С 2024 года за сотрудниками будет введено обязательное диспансерное наблюдение на их месте работы. В рамках него работодатели будут заключать договоры с медучреждениями. Об этом рассказала на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2023» вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в программу диспансеризации будет включено в том числе исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.

«О каждой семье и о каждом члене этой семьи здравоохранение тоже должно позаботиться. Поэтому мы предусмотрели в программе, с отдельным тарифом, диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья», — подчеркнула вице-премьер.

По словам Голиковой, диспансерное наблюдение работодатель сможет организовать как с помощью внутренней медорганизации, так и с помощью сторонней, с которой будет заключен договор.