Для ряда иностранных радиоэлектронных медизделий ограничили допуск к закупкам

Правительство сократило перечень медизделий, которым ограничен допуск к госзакупкам, если заявку на участие в аукционе подали не менее двух российских либо представляющих государства ЕАЭС компаний. Постановление № 486 от 27.03.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 102 от 05.02.2015 («третий лишний»).

Из перечня запрещенных к закупке иностранных медизделий исключены две позиции – анализаторы биохимические, в том числе автоматические, и мониторы фетальные. Они были включены в список в марте 2021 года, писал «ФВ».

Правительство также расширило меры поддержки российских производителей радиоэлектроники. Документ вносит изменения в постановление № 878 от 10.07.2019, устанавливающие приоритет для закупок отечественной продукции.

Так, внедрен трехступенчатый механизм допуска к закупкам таких товаров. В первую очередь к закупкам будут допускаться радиотовары с российским чипом, далее ― отечественная продукция с иностранными комплектующими и только затем для закупок будут допущены иностранные электронные товары.

Новые правила коснутся и медицинских изделий. К имеющимся в списке более 20 позициям медтехники также добавят семь новых наименований. Среди них электронные медизделия для лучевой терапии, оториноскопы, аппараты для функциональной диагностики и измерений, медицинские светильники.