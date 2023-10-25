Для стандартных образцов с небольшим количеством наркотических средств ослабят контроль

Минпромторг намерен исключить некоторые меры контроля в отношении аналитических (стандартных) образцов с малым содержанием наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 540 от 31.03.2022.

Согласно пояснительной записке, подведомственные Минпромторгу предприятия выпускают аналитические (стандартные) образцы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки II, III или IV Перечня. Их производят как в виде чистых веществ, так и растворов ‎в органических растворителях (метанол либо ацетонитрил).

Из-за того, что образцы в виде растворов в органических растворителях содержат как правило не более 1 мг подконтрольного вещества, а также не представляют значительной опасности в случае злоупотребления ими, министерство считает возможным исключить некоторые меры контроля, установленные Законом об обращении наркотических средств и психотропных веществ для таких образцов (Федеральный закон № 3-ФЗ от 08.01.98).

Для таких препаратов предлагается сохранить запрет на пересылку по почте, в том числе международные отправления или под видом гуманитарной помощи, кроме случаев, когда они направляются в конкретные регионы страны с соответствующим разрешением правительства.

Под контроль также будут попадать: