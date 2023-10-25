Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Для стандартных образцов...

Для стандартных образцов с небольшим количеством наркотических средств ослабят контроль

25.10.2023
10:06
Артем Косенок
Таисия Кубрина
В Минпромторге предложили исключить некоторые меры контроля в отношении стандартных образцов с малым содержанием наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. При этом сохранится запрет на пересылку таких препаратов по почте, в том числе международные отправления.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минпромторг намерен исключить некоторые меры контроля в отношении аналитических (стандартных) образцов с малым содержанием наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 540 от 31.03.2022.

Согласно пояснительной записке, подведомственные Минпромторгу предприятия выпускают аналитические (стандартные) образцы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки II, III или IV Перечня. Их производят как в виде чистых веществ, так и растворов ‎в органических растворителях (метанол либо ацетонитрил).

Из-за того, что образцы в виде растворов в органических растворителях содержат как правило не более 1 мг подконтрольного вещества, а также не представляют значительной опасности в случае злоупотребления ими, министерство считает возможным исключить некоторые меры контроля, установленные Законом об обращении наркотических средств и психотропных веществ для таких образцов (Федеральный закон № 3-ФЗ от 08.01.98).

Для таких препаратов предлагается сохранить запрет на пересылку по почте, в том числе международные отправления или под видом гуманитарной помощи, кроме случаев, когда они направляются в конкретные регионы страны с соответствующим разрешением правительства.

Под контроль также будут попадать:

  • реализация (продажа, передача) по договору препаратов (за исключением препаратов с малым содержанием прекурсоров) одним юрлицом другому на основании соответствующего договора для использования ‎в научных, учебных целях и экспертной деятельности и при медосвидетельствовании;
  • лицензирование ввоза (вывоза) препаратов в порядке, установленном правительством для ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
  • представление юрлицами, осуществляющими ввоз (вывоз) указанных препаратов, квартальных отчетов о количестве ввезенных (вывезенных) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся ‎в указанных препаратах, в порядке, установленном правительством.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.