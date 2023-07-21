Для товаров по уходу за детьми установят льготную ставку НДС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий льготную ставку НДС для товаров по уходу за детьми. В частности, речь идет о таких товарах из аптечного ассортимента, как соски (включая пустышки). Законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Документ в случае принятия вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Документ предусматривает внесение изменений в подп.2 п.2 ст.164 Налогового кодекса РФ, касающихся расширения перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10% при реализации. Список хотят дополнить товарами категории детской мебели, социально значимых групп детских товаров, изделиями для ухода за детьми, удерживающих устройств, пеленок и т.д.

Законопроект направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей, отмечается в пояснительной записке к документу. Снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей.