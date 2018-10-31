До начала международной выставки Pharmtech & Ingredients 2018 осталось две недели

20-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients состоится в МВЦ «Крокус Экспо» 20-23 ноября 2018 г.
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Организаторы выставки совместно с представителями науки, бизнеса, властных структур, профильных объединений и кластеров приглашают специалистов отрасли посетить мероприятия деловой программы.
Посетив выставку, специалисты фармацевтической отрасли смогут встретиться с представителями ведущих международных компаний, получить от них консультации по решению своих бизнес-задач, ознакомиться с последними разработками иностранных производителей оборудования и материалов, а также пообщаться со своими коллегами.
Pharmtech & Ingredients ежегодно проходит при поддержке отраслевых министерств и ассоциаций.
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