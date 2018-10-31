До начала международной выставки Pharmtech & Ingredients 2018 осталось две недели

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В этом году на выставке:

Более 460 производителей и поставщиков из 30 стран мира.

Более 100 компаний участвуют впервые.

5 национальных павильонов – Швейцария, Индия, Германия, Китай, Иран.

Более 20 мероприятий деловой программы.

Организаторы выставки совместно с представителями науки, бизнеса, властных структур, профильных объединений и кластеров приглашают специалистов отрасли посетить мероприятия деловой программы.

Посетив выставку, специалисты фармацевтической отрасли смогут встретиться с представителями ведущих международных компаний, получить от них консультации по решению своих бизнес-задач, ознакомиться с последними разработками иностранных производителей оборудования и материалов, а также пообщаться со своими коллегами.

Pharmtech & Ingredients ежегодно проходит при поддержке отраслевых министерств и ассоциаций.

Программа мероприятия