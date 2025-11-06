Новости
Дочерняя компания «Фармстандарта» признана банкротом

06.11.2025
14:19
ДинаКоблова
Суд признал банкротом дочернюю компанию «Фармстандарта» — «МастерПлазма». Организация находится во Владимирской области и занимается оптовой торговлей фармпродукцией. Процедура конкурсного производства должна быть завершена к марту 2026 года.
Фото: 123rf.com

Арбитражный суд Владимирской области признал банкротом компанию «МастерПлазма» (дочерняя компания «Фармстандарта»), информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), основным видом деятельности ООО «МастерПлазма» является торговля оптовая фармацевтической продукцией. Компания зарегистрирована в мае 2015 года, руководитель — Игорь Говоров.

В июле 2024 года собранием участников организации было принято решение о ликвидации общества. В ходе процедуры ликвидатор установил, что активов должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Тогда Игорь Говоров обратился в суд с заявлением о признании компании банкротом.

Согласно представленному в материалы дела промежуточному ликвидационному балансу на 30 ноября 2024 года, активы общества составляли 34,95 млн руб., в то время как совокупные денежные обязательства достигли 1,6 млрд руб. Суд решил, что имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

«Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого должника не применяются», — указано в постановлении суда.

В отношении компании ввели конкурсное производство, его проведение поручили арбитражному управляющему Константину Павлову (за вознаграждение в 30 тыс. руб.). Он должен закончить процедуру и представить отчет о ее завершении до 17 марта 2026 года.

