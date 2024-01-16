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«Дочка» Google займется...

«Дочка» Google займется разработкой препаратов для Novartis и Eli Lilly с помощью ИИ

16.01.2024
15:19
Владимир Заболотских
Компания Isomorphic Labs, входящая в структуры Google, заявила о начале работы с Novartis и Eli Lilly. Она будет вести разработки низкомолекулярных лекарств с помощью искусственного интеллекта.
Фото: isomorphiclabs.com

Компания Isomorphic Labs (дочерняя компания Alphabet Inc. — холдинговой компании, управляющей Google Inc. и ее дочерними структурами) заключила договор о сотрудничестве с Novartis и Eli Lilly в области разработки низкомолекулярных лекарств с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится на сайте дочерней компании Alphabet Inc.

Согласно условиям соглашения с Eli Lilly, Isomorphic Labs получит 45 млн долл. авансом и до 1,7 млрд долл. по мере прохождения этапов разработки и исследований, а также многоуровневые роялти от чистых продаж. Компании будут вести совместную работу над исследованиями в области низкомолекулярной терапии против различных мишеней.

Другой договор — с Novartis предполагает выплату дочернему предприятию Alphabet 37,5 млн долл. и до 1,2 млрд долл. в виде поэтапных платежей. Партнерство будет направлено на создание низкомолекулярных лекарственных средств от трех заболеваний, которые не называются.

Isomorphic Labs работает автономно от Alphabet, распоряжаясь собственными ресурсами и уделяя особое внимание применению ИИ для разработки лекарств. Ее возглавляет Демис Хассабис, который также является соучредителем и гендиректором Google DeepMind. Компания была учреждена в 2021 году с целью развить успех AlphaFold — новаторской программы на базе ИИ, которая способна предсказывать 3D-структуру белка по последовательности аминокислот. В 2021 году журнал Science назвал ее «Прорывом года», а журнал Nature — «Методом года».

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