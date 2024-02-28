Договоры на целевое обучение планируют заключать через сервис «Работа в России»

Министерство образования и науки России планирует обновить правила заключения договоров на целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования: их будут заключать через цифровую платформу «Работа в России». Общественное обсуждение соответствующего проекта постановления правительства продлится до 7 марта.

Согласно документу, информацию о целевом обучении по квотам будут размещать на портале госуслуг со ссылкой на платформу «Работа в России» ежегодно не позднее 10 апреля. При заключении договора онлайн заказчик, образовательное учреждение и работодатель подписывают документ на этой же платформе через мобильное приложение «Госключ». Информацию об исполнении договоров также будут размещать в сервисе «Работа в России».

Накануне правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год. Количество мест по специальности «Фармация» (код специальности, направления подготовки 33.05.01) выросло до 20%, что в два раза больше, чем в 2023 году. Для направления «Ветеринария» (36.05.01) число квот осталось прежним — 30%.