Квоты приема на целевое обучение в 2024 году по направлению «Фармация» увеличили до 20%

В России утвердили квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 год, соответствующее распоряжение № 388-р от 20.02.2024 опубликовано на сайте правительства. Количество мест по специальности «Фармация» (код специальности, направления подготовки 33.05.01) выросло до 20%, что в два раза больше, чем в 2023 году. Для направления «Ветеринария» (36.05.01) установили квоту в 30%, как и в прошлом году.

Для ординаторов в 2024 году утвердили 60% мест по специальности «Клиническая фармакология» (31.08.37), 45% — «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» (33.08.03) и по 50% для направлений «Фармацевтическая технология» (33.08.01) и «Управление и экономика фармации» (33.08.02). В прошлом году квоту для ординаторов по специальности «Фармацевтическая технология» увеличивали до 51%.

По специальностям «Промышленная фармация и технология получения лекарств» (3.4.1) и «Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ» (2.7.1) число квот выросло с 33 до 35% по сравнению с 2023 годом, а по направлению «Биотехнология» (19.03.01) осталось прежним – 10%.

По программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре выделили по 35% на специальности «Фармакология, клиническая фармакология» (3.3.6), «Фармацевтическая химия, фармакогнозия» (3.4.2) и «Организация фармацевтического дела» (3.4.3).