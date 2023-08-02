Доходы Pfizer во II квартале упали вдвое

Общие доходы Pfizer за II квартал снизились на 54% по сравнению с предыдущим годом, сообщается на сайте компании. По предварительным оценкам, компания должна была заработать 13,4 млрд долл., но в итоге получила 12,73 млрд долл. При этом за II квартал прошлого года компания заработала 27,7 млрд долл.

Продажи вакцины Pfizer от COVID-19 Comirnaty составили 1,49 млрд долл., что на 83% меньше, чем во II квартале прошлого года. Доход от таблеток против коронавируса «Паксловид» упал на 98% по сравнению с предыдущим годом. Объем продаж этих двух продуктов во II квартале этого года составил 1,6 млрд долл. по сравнению с 17 млрд долл. за тот же период прошлого года.

Несмотря на такое падение продаж, компания сохраняет прогноз по выручке от продуктов против COVID-19 за 2023 год на уровне 21,5 млрд долл. Но финансовый директор Pfizer Дэвид Дентон отметил, что компания готова запустить программу сокращения расходов, если выручка от такой продукции за весь год будет «меньше, чем мы предполагали». Он добавил, что Pfizer разработает стратегию для увеличения операционной прибыли, и ожидает, что эти усилия «начнут приносить результаты в 2024 году».

Если не учитывать продажи вакцины Comirnaty и Paxlovid, доходы Pfizer выросли на 5%, до 11,1 млрд долл. В частности, 247 млн долл. компании принес препарат Nurtec для профилактики острой и эпизодической мигрени у взрослых. Pfizer приобрела лекарство в результате покупки Biohaven за 11,6 млрд долл. в прошлом году. Лекарство от серповидно-клеточной анемии Oxbryta принесло компании 77 млн долл. Pfizer заплатила 5,4 млрд долл. за Global Blood Therapeutics, вместе с которой приобрела этот препарат.