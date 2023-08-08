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«Доктис» вышел из...

«Доктис» вышел из проекта онлайн-продажи лекарств

08.08.2023
11:15
Артем Косенок
Телемедицинский сервис «Доктис» вышел из совместной с аптечной сетью A.v.e компании «Клик Аптека». Партнеры планировали развивать дистанционную торговлю лекарствами и создать сеть аптек-дискаунтеров.
Фото: freepik/ru.freepik.com

«Диджитал Медикэл Оперейшнс», управляющая сервисом телемедицины «Доктис», с июня перестала владеть 51% в ООО «Клик Аптека». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ЕГРЮЛ. Эта доля перераспределена между другими соучредителями компании — основателями аптечной сети A.v.e Владимиром Кинцурашвили и Иваном Саганелидзе. Совладельцем «Доктиса» является основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер.

Гендиректор «Доктиса» Сергей Лежнин подтвердил изданию «приостановку участия в проекте «Клик Аптека». По его словам, сейчас «рассматриваются альтернативные предложения». В A.v.e на запрос не ответили.

О запуске проекта стало известно в апреле 2022 года. Сообщалось, что телемедицинский сервис «Доктис» планирует развивать интернет-сервис по доставке лекарств под брендом «Клик Аптека». В планах компании также открытие традиционных аптек-дискаунтеров. Объем инвестиций в «Клик Аптеку» гендиректор «Доктиса» Лежнин называл «сдержанным». Предполагалось, что сервис заработает к июню того же года.

«Доктис» (Doctis) был основан Курцером в 2016 году. В июне 2018 года в акционерный капитал компании вошли РФПИ, Российско-японский инвестиционный фонд и ряд ближневосточных фондов. Инвестиции оценивались в 250 млн руб., в результате у Курцера осталась доля в 70%.

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