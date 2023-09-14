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Долю муниципальной сети...

Долю муниципальной сети «Вологдафарм» продали за 85 млн рублей

14.09.2023
17:19
Артем Косенок
Мэрия Вологды продала долю в размере 75% от уставного капитала аптечной муниципальной сети «Вологдафарм». Покупателем стала компания «Альпари», предложившая за лот 85 млн руб.
Фото: Ринат Васбеев

Администрация Вологды продала 75% уставного капитала аптечной сети «Вологдафарм». Покупателем стал грузоперевозчик «Альпари». Информация об этом размещена в базе ГИС «Торги». Аукцион состоялся 13 июля. Компания предложила за лот более 85 млн руб., подняв ставку от первоначальной стоимости контракта примерно на 3 млн руб.

Решение о частичной продаже объясняют тем, что в 2022 году «Вологдафарм» резко снизила финансово-экономические показатели по основному виду деятельности. Ранее, в мае, заместитель мэра Вологды Роман Трикоз сообщил, что деятельность аптечной сети требует модернизации. Однако на данном этапе город не имеет возможности вкладывать средства в развитие имущества, в том числе в связи с тем, что муниципалитет не имеет полномочий в сфере здравоохранения. Поэтому принято решение выставить на приватизацию долю в размере 75% от уставного капитала, сохранив в городской собственности 25%.

«Это даст возможность привлечь инвестора для развития сети аптек, внедрения новых, востребованных сегодня форматов работы. А город сможет сохранить контроль за политикой компании в социально значимых вопросах: производство экстемпоральных лекарственных препаратов, участие в проектах «Забота», «Карта жителя Вологды» и так далее», — пояснил заместитель мэра.

Кроме того, по его словам, оставляя за собой долю участия, город сможет претендовать на получение в бюджет части прибыли аптечной сети. Средства от приватизации сети аптек «Вологдафарм» мэрия намерена направить на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

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