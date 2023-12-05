Доля закупаемого поликлиниками российского медоборудования превысила 50%

Активность отечественных производителей медицинского оборудования растет. Доля российской продукции в закупках для поликлиник теперь составляет более 50%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии форума «Российская неделя здравоохранения — 2023» и XV Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности.

«Мы расширили список <...> почти в два раза, по моему, по медицинским изделиям, которые поставляются в медицинские организации поликлинического профиля. Плюс у нас произошла хорошая экономия и увеличение объема закупаемой техники», — добавил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, на начальном этапе программы модернизации первичного звена здравоохранения поставки отечественного оборудования в поликлиники не превышали 20%. Мурашко также призвал промышленность активнее взаимодействовать с главными специалистами, федеральными институтами и региональными медорганизациями. Это необходимо, поскольку одна из главных задач — соответствие продукции ожиданиям медицинского персонала, пояснил министр. Он добавил, что многие производители уже научились делать это «очень хорошо», с привлечением экспертов.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в России 1 января 2021 года.