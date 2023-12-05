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Доля закупаемого поликлиниками...

Доля закупаемого поликлиниками российского медоборудования превысила 50%

05.12.2023
12:36
Артем Косенок
В Минздраве сообщили, что более половины оборудования, которое закупается для поликлиник, производят российские компании. Еще три года назад показатель не превышал 20%.
Фото: DCStudio/Freepik

Активность отечественных производителей медицинского оборудования растет. Доля российской продукции в закупках для поликлиник теперь составляет более 50%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии форума «Российская неделя здравоохранения — 2023» и XV Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности.

«Мы расширили список <...> почти в два раза, по моему, по медицинским изделиям, которые поставляются в медицинские организации поликлинического профиля. Плюс у нас произошла хорошая экономия и увеличение объема закупаемой техники», — добавил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, на начальном этапе программы модернизации первичного звена здравоохранения поставки отечественного оборудования в поликлиники не превышали 20%. Мурашко также призвал промышленность активнее взаимодействовать с главными специалистами, федеральными институтами и региональными медорганизациями. Это необходимо, поскольку одна из главных задач — соответствие продукции ожиданиям медицинского персонала, пояснил министр. Он добавил, что многие производители уже научились делать это «очень хорошо», с привлечением экспертов.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в России 1 января 2021 года.

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