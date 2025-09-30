Бизнес
Дорогие препараты смогут выдавать амбулаторно по ОМС

30.09.2025
15:08
ДинаКоблова
Депутаты предложили выдавать пациентам дорогостоящие препараты и медицинские изделия без госпитализации, законопроект внесен в Госдуму. Документ устанавливает право правительства определять перечень таких случаев, что позволит экономить бюджетные средства.
Фото: 123rf.com

В Госдуму внесен законопроект № 1025439-8, которым предлагается дать пациентам право получать дорогостоящие лекарства и медицинские изделия в рамках ОМС амбулаторно.

Изменения предлагается внести в ст.80 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья» и ст.35 Федерального закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании». Авторы документа предлагают закрепить право правительства определять случаи, когда пациенты смогут получать дорогостоящие препараты амбулаторно, а не только в рамках стационарного лечения.

«Подобная практика уже имеет место при обеспечении лекарствами за счет средств федерального бюджета (например, больных ВИЧ-инфекцией)», — указано в пояснительной записке к проекту.

Приводится в пример также лечение онкологических заболеваний, когда существует возможность получения некоторых лекарственных препаратов амбулаторно, однако пациентов госпитализируют, что приводит к дополнительным потерям бюджетных средств.

