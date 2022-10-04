Доверие пациентов назначениям врачей увеличивается по мере роста расходов на лекарства

Увеличилась доля потребителей, которые, в случае получения нового для них назначения лекарств, покупают все выписанные препараты без обращения к отзывам, информации о диагнозе и ценах препаратов-аналогов. По сравнению с уровнем II квартала 2020 года во II 2022 года доля таких потребителей выросла с 41 до 45%. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» за II квартал 2022 года, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Вместе с этим отмечены и изменения ряда других показателей, характеризующих установки потребителей лекарств. Так, во II квартале 2022 года вновь отмечено некоторое снижение доли тех, кто перед покупкой нового препарата сначала читает отзывы в интернете: если во II квартале 2020 года показатель составлял 40%, то по итогам аналогичного периода текущего года – 32%.

По сравнению с периодом начала пандемии несколько сократилась также и доля тех, кто сравнивает цены назначенных препаратов с препаратами-аналогами: 23% во II квартале текущего года против 26% за аналогичный период позапрошлого года. За этот же период снизилась и доля потребителей, которые, узнав о новом диагнозе, сначала читают о нем в интернете: с 24 до 19%.