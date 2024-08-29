Durex India допустила утечку личных данных потребителей ее продукции

Индийское подразделение британского производителя презервативов Durex допустило утечку личных данных своих клиентов. Об этом сообщил портал TechCrunch со ссылкой на исследователя в области безопасности Сураджита Маджумдера.

По его словам, на сайте Durex India была обнаружена проблема с аутентификацией при подтверждении заказа, потенциально позволившая получить доступ к конфиденциальной информации пользователей. Сведения о сотнях покупателей оказались раскрытыми, в том числе их имена, номера телефонов, адреса доставки и детали заказов.

Представитель материнской компании Reckitt, которой принадлежит бренд Durex, отказался дать комментарий по ситуации. Также неизвестно, планирует ли производитель предпринимать меры для защиты информации клиентов и осведомить пострадавших об утечке.

Эксперты добавили, что слив данных может привести к шантажу и преследованию клиентов, а также нанести серьезный репутационный ущерб бренду медицинских изделий.