Две фармкомпании стали резидентами центра «Русский» во Владивостоке

Фармкомпании полного цикла «Авексима иннотех» и «Авексима диол» (структуры компании «Авексима») стали резидентами инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» во Владивостоке, об этом сообщил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Фармкомпании разместят в первом, пилотном корпусе центра. Они будут производить отечественные препараты, которые смогут заместить зарубежную продукцию. В числе разработок — лекарства для контроля уровня глюкозы при диабете, агар и агароза (сырье для пищевой, микробиологической и фармацевтической промышленности), цифровые двойники предприятий, программное обеспечение для судостроения, а также биокорма на основе микроводорослей.

Как доложил директор компании «Авексима диол» Денис Ременяко президенту Владимиру Путину, на площадке центра запустили пилотную линию по производству первого российского антитромботического препарата. На пилотной площадке также открыли научно-исследовательский центр «Авексима диол» площадью 500 кв. метров. В проект уже вложили более 150 млн руб.

«В ближайшие три года планируем разработать не менее десяти лекарственных препаратов и вывести их в промышленное производство», — сказал Ременяко.

О желании открыть собственные исследовательские лаборатории в ИНТЦ «Русский» ранее также заявили компании «Р-Фарм» и «ФК Гранд Капитал», а «Герофарм» намерен заняться на базе центра подготовкой кадров в области биомедицины, разработкой новых противоопухолевых препаратов. Кроме того, ГК «Антей» подписала соглашение о производстве на площадке препаратов широкого профиля из печени и панциря краба, а ГК «Арника» собирается производить здесь биодобавки из растительных биоресурсов региона.