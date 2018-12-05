E-learning становится существенной частью обучения сотрудников аптек

Какие факторы диктуют необходимость внедрения дистанционных технологий? По словам Елены Шевелевой, во-первых, это территориальная разбросанность филиалов аптечной сети. Система E-learning дает возможность охватить обучением всех работников сети, несмотря на удаленность от головного офиса.

Во-вторых, дистанционный формат необходим для постоянного повышения квалификации персонала. Учить надо и новичков, пришедших в аптеку сразу после института, и возрастных сотрудников. Системы дистанционного обучения помогают обеспечивать процесс обновления знаний непрерывно.

В-третьих, E-learning может стать палочкой-выручалочкой, если у аптеки нет возможности проводить регулярное обучение, например, отсутствует помещение, где можно провести тренинг. В-четвертых, когда ограничен бюджет и средств на обучение персонала не хватает.

И, наконец, пятый фактор, сигнализирующий о необходимости E-learning – отсутствие системности в обучении, уверена Елена Шевелева. Когда тренинги проводятся от случая к случаю по принципу: «производитель предложил – мы провели», вряд ли можно говорить о какой-то качественной системе подготовки сотрудников.

Управляющий директор портала Pharmedu.ru Татьяна Ходанович постаралась развеять стереотипы о неэффективности дистанционного обучения. По ее словам, это миф, что фармацевтов трудно заставить заходить на обучающую площадку. Нужно лишь поработать с контентом и «избавиться от скуки». Например, добавить интересные дополнительные сервисы – будь то новости, отобранные и адаптированные для фармацевтов, советы юриста или психолога

и пр. Заходя на портал за обучением, сотрудники будут постоянно находить что-то новое и полезное для себя, и у них выработается привычка учиться.

«Среди очевидных достоинств E-learning – экономия времени слушателя, подчеркнула Татьяна Ходанович. – Можно учиться, когда удобно и где удобно: на работе, дома, даже в транспорте, пользуясь мобильным приложением. Процесс охвата дистанционным обучением дошел до самых отдаленных уголков страны. Около 40% обучающихся заходят на наш портал через мобильные устройства. Если есть грамотная и оперативная техническая поддержка, дистанционная технология работает».

Интерактивность компонентов, доступность контента в любом месте, гибкость использования делают дистанционный формат эффективным инструментом обучения. Конечно, учеба онлайн требует от фармацевта дисциплины и самоконтроля, которые не всегда выдерживаются. Но если задача, поставленная перед сотрудником, имеет четкую форму оценки на выходе, заметный положительный результат обучения не заставит себя ждать, уверена Татьяна Ходанович.