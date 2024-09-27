ЕАЭС унифицирует правила маркировки БАД

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение об установлении унифицированных правил маркировки биологически активных добавок (БАД) в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщили в пресс-службе комиссии, такое предложение поступило от России.

Маркировать намерены широкий перечень пищевой продукции, имеющей действующее свидетельство о государственной регистрации, выданное на БАД. У государств-членов будет право самостоятельно определять дату введения и этапность маркировки продукции средствами идентификации на территории своей страны, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев. Так, в каждой стране ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных по унифицированным требованиям.

«Теперь потребитель с использованием системы цифровой маркировки сможет убедиться в подлинности БАД, а также получить достоверную информацию о продукте и его свойствах», — поделился директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Ранее в правительстве обсудили вопрос усиления контроля за рынком БАД. Минпромторгу совместно с системой федеральных органов исполнительной власти и ЦРПТ поручили проработать вопрос введения обязательной маркировки спортивного питания как первого этапа по расширению маркировки товаров на пищевые добавки.