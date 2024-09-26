В правительстве обсудили контроль оборота БАД и продажи товаров через маркетплейсы

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудили нарушения при продаже товаров на маркетплейсах и усиление контроля за рынком биологически активных добавок (БАД). Заседание провел первый зампредседателя правительства Денис Мантуров, в нем поучаствовали также глава Минпромторга Антон Алиханов и представители 88 субъектов России и бизнес-сообщества.

По итогам 2023 года рынок интернет-торговли вырос на 28%, достигнув почти 6,5 трлн руб. В 2024 году темпы ускорились до 40%. Сейчас на этот сегмент приходится почти 15% всех розничных продаж, и эта доля увеличивается.

«Помимо позитивного влияния на потребительский рынок мы сталкиваемся со злоупотреблениями. Растет количество жалоб на маркетплейсы как от покупателей, так и от продавцов», — поделился Денис Мантуров.

Участники заседания согласились с тем, что нужно принять меры повышения прослеживаемости продукции, продаваемой через маркетплейсы. Были приняты следующие решения:

разработать модель контроля за соблюдением маркетплейсами и продавцами обязательных требований к обороту товаров через эти площадки;

разработать индикаторы риска нарушений обязательных требований при госконтроле при реализации товаров на маркетплейсах;

проработать возможность предоставления маркетплейсам доступа к Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания РФ для предотвращения продажи товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности;

проработать возможность интеграции между информационными системами маркетплейсов и системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС МТ) для автоматического контроля факта регистрации продавца товаров в последней.

Также в проект федерального закона «О платформенной экономике в Российской Федерации», который готовит Минэкономразвития, будут внесены положения об обязанностях маркетплейсов. В случае принятия документа будет установлен запрет на продажу товаров, не соответствующих обязательным требованиям, а также закреплено право потребителя на возврат таких товаров, если маркетплейс допустил их реализацию. Кроме того, в карточках товаров будет отображаться информация о наличии у них маркировки «Честный знак» и регистрации продавца в ГИС МТ.

Также в ходе заседания обсудили необходимость усиления контроля за оборотом БАД. По словам Мантурова, после внедрения маркировки биодобавок число импортеров БАД выросло с 200 до 1,5 тыс., легализовались более 700 российских производителей биодобавок.

Однако некоторые участники рынка пытаются избежать маркировки, выдавая свою продукцию за пищевые добавки, спортивное питание, специи, чай и другие товары. На заседании решили проработать вопрос введения оценки соответствия пищевых добавок в форме государственной регистрации.

Роспотребнадзору поручили разработать индикаторы риска нарушений обязательных требований при госконтроле в отношении БАД, пищевых и комплексных пищевых добавок. Минпромторгу совместно с системой федеральных органов исполнительной власти и ЦРПТ поручили проработать вопрос введения обязательной маркировки спортивного питания как первого этапа по расширению маркировки товаров на пищевые добавки.