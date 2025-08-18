ЕАЭС утвердил Концепцию развития общего рынка лекарств до 2030 года

Евразийский межправительственный совет утвердил Концепцию развития общего рынка лекарств до 2030 года в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), о прошедшем в Киргизии заседании рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Цель документа — обеспечение устойчивого функционирования этого рынка на принципах обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству лекарств», — указано в сообщении.

В дальнейшем, согласно концепции, будут улучшены и оптимизированы регистрационные процедуры и регулирование обращения лекарств с учетом международного опыта. Также планируется повышать эффективность работы информационных систем, развивать инфраструктуру и компетенции в странах ЕАЭС, их сотрудничество при производстве фармпродукции.

Выданные по национальным правилам регудостоверения препаратов будут действовать до 2026 года. До 1 января 2026 года регдосье лекарств должны быть приведены в соответствие с актами союза и быть включенными в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, которые приводит пресс-служба Минэкономразвития, сейчас по единым правилам регистрации в ЕАЭС выдано более 11,5 тыс. регудостоверений.

Следующее заседание Межправительственного совета состоится в сентябре в Минске.

По данным на март 2025 года, Россия привела в соответствие с правилами ЕАЭС 86,8% регистрационных удостоверений на лекарства. На втором месте с большим отрывом Белоруссия. Всего за последние полгода было подано почти 3 тыс. соответствующих заявок, выдано 2 тыс. РУ.