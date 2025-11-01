Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

ЕЭК и ВОЗ утвердят трехлетний план сотрудничества в сфере здравоохранения

01.11.2025
15:03
ДинаКоблова
Коллегия ЕЭК и Европейское региональное бюро ВОЗ будут совместно работать над регулированием обращения лекарств и медизделий. План мероприятий на 2026—2028 годы подготовила Коллегия ЕЭК. Что в него входит?
Фото: пресс-служба Коллегии ЕЭК

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила распоряжение № 154 от 28.10.2025 об одобрении проекта плана мероприятий на 2026—2028 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 13 октября 2021 года.

Планом предлагается установить взаимодействие в сфере обращения лекарств и медизделий, предполагающее:

  • проведение совместных консультаций, обмен нормативными правовыми актами и информацией;
  • участие представителей ЕЭК в разработке проекта правил надлежащей фармакопейной практики ВОЗ;
  • совместное участие в проводимых ЕЭК и ЕРБ ВОЗ мероприятиях в сфере обращения лекарств и медизделий.

Среди пунктов в плане также числятся — обеспечение безопасности и недопущение обращения опасной для жизни и здоровья человека пищевой продукции, предупреждение возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний и применение отдельных положений концепции «Единое здоровье».

Еще планируется проведение совместных консультаций по вопросам:

  • предупреждения проблем со здоровьем с точки зрения взаимодействия человека и животных, а также обмен информацией о научных исследованиях и инновационных разработках ВОЗ;
  • снижения антибиотикорезистентности к лекарственным средствам, применяемым для лечения заболеваний у человека и животных;
  • совершенствования мер профилактики зоонозных заболеваний.

Партнеры обеспечат доступность современных достижений в сфере здравоохранения для граждан и будут совместно проводить работу по оказанию медпомощи трудящимся и членам их семей.

«Сотрудничество Комиссии с Европейским региональным бюро ВОЗ способствует углублению диалога с международным экспертным сообществом, который позволяет не только сохранить достигнутые результаты, но и вывести сотрудничество на новый уровень», — сообщили в пресс-службе Коллегии ЕЭК.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.