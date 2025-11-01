ЕЭК и ВОЗ утвердят трехлетний план сотрудничества в сфере здравоохранения

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила распоряжение № 154 от 28.10.2025 об одобрении проекта плана мероприятий на 2026—2028 годы по реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 13 октября 2021 года.

Планом предлагается установить взаимодействие в сфере обращения лекарств и медизделий, предполагающее:

проведение совместных консультаций, обмен нормативными правовыми актами и информацией;

участие представителей ЕЭК в разработке проекта правил надлежащей фармакопейной практики ВОЗ;

совместное участие в проводимых ЕЭК и ЕРБ ВОЗ мероприятиях в сфере обращения лекарств и медизделий.

Среди пунктов в плане также числятся — обеспечение безопасности и недопущение обращения опасной для жизни и здоровья человека пищевой продукции, предупреждение возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний и применение отдельных положений концепции «Единое здоровье».

Еще планируется проведение совместных консультаций по вопросам:

предупреждения проблем со здоровьем с точки зрения взаимодействия человека и животных, а также обмен информацией о научных исследованиях и инновационных разработках ВОЗ;

снижения антибиотикорезистентности к лекарственным средствам, применяемым для лечения заболеваний у человека и животных;

совершенствования мер профилактики зоонозных заболеваний.

Партнеры обеспечат доступность современных достижений в сфере здравоохранения для граждан и будут совместно проводить работу по оказанию медпомощи трудящимся и членам их семей.

«Сотрудничество Комиссии с Европейским региональным бюро ВОЗ способствует углублению диалога с международным экспертным сообществом, который позволяет не только сохранить достигнутые результаты, но и вывести сотрудничество на новый уровень», — сообщили в пресс-службе Коллегии ЕЭК.