ЕЭК объявила о запуске процедур регистрации медизделий по правилам ЕАЭС

«Я хочу поздравить коллег с запуском, и мы считаем, что окончательно запустили процедуры регистрации и все работы по требованиям евразийского союза на наднациональном уровне», –заявила Джаныл Джусупова в ходе «круглого стола» «Общий рынок медицинских изделий: наднациональная модель регулирования».

Напомним, неготовность единой информационной системой была барьером для полноценного запуска единого рынка. Как пояснила эксперт, 6 ноября система, которая состоит из трех блоков, прошла последние нагрузочные испытания, по результатам которых 12 ноября коллегия ЕЭК подписала документы о полной готовности двух блоков – это информационная система ЕЭК и система национальных операторов. Третий уровень системы, в рамках которого происходит взаимодействие заявителей и регуляторных органов стран, пока не принят – одна из стран–участниц ЕАЭС попросила еще три недели на доработку этого сегмента на своем, локальном уровне.

Отвечая на вопрос, когда же система заработает в полноценном режиме, без всяких оговорок, Джаныл Джусупова ответила: «Мы уверены, что к концу года уже в полноправном режиме информационная система заработает. Но даже до ее запуска уже отдельные заявки от компаний приняты. На самом деле вся информационная система работает, просто одна страна хочет подстраховаться».