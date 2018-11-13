ЕЭК объявила о запуске процедур регистрации медизделий по правилам ЕАЭС

Решения коллегии ЕЭК о запуске единой информационной системы для регистрации медицинских изделий в рамках ЕАЭС вступят в силу 22 ноября, сообщила представитель ЕЭК Джаныл Джусупова.
«Я хочу поздравить коллег с запуском, и мы считаем, что окончательно запустили процедуры регистрации и все работы по требованиям евразийского союза на наднациональном уровне», –заявила Джаныл Джусупова в ходе «круглого стола» «Общий рынок медицинских изделий: наднациональная модель регулирования».
Напомним, неготовность единой информационной системой была барьером для полноценного запуска единого рынка. Как пояснила эксперт, 6 ноября система, которая состоит из трех блоков, прошла последние нагрузочные испытания, по результатам которых 12 ноября коллегия ЕЭК подписала документы о полной готовности двух блоков – это информационная система ЕЭК и система национальных операторов. Третий уровень системы, в рамках которого происходит взаимодействие заявителей и регуляторных органов стран, пока не принят – одна из стран–участниц ЕАЭС попросила еще три недели на доработку этого сегмента на своем, локальном уровне.
Отвечая на вопрос, когда же система заработает в полноценном режиме, без всяких оговорок, Джаныл Джусупова ответила: «Мы уверены, что к концу года уже в полноправном режиме информационная система заработает. Но даже до ее запуска уже отдельные заявки от компаний приняты. На самом деле вся информационная система работает, просто одна страна хочет подстраховаться».
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