Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
EMA отозвало с...

EMA отозвало с европейского рынка содержащие опиоид фолкодин препараты

05.12.2022
16:39
Николай Соколов

EMA отозвало с рынка Европы опиоидные препараты на основе фолкодина, которые используются для лечения кашля. Эти лекарства могут вызывать аллергические реакции у людей под анестезией.

Фото: ru.freepik.com

Европейский регулятор EMA заявил о том, что отзывает со всех европейских рынков содержащие фолкодин препараты. Эти опиоиды используются для лечения кашля и, в сочетании с другими препаратами, для лечения простуды и гриппа.

EMA указывает на данные недавнего исследования ALPHO. Согласно его результатам, препарат может вызывать потенциальные аллергические реакции у людей, находящихся под общей анастезией.

«Использование фолкодина за 12 месяцев до общей анестезии <...> является фактором риска развития анафилактической реакции» на миорелаксанты, которые используются при анестезии, отмечают в EMA.

Регулятор сообщает, что в ходе исследования эффективных способов по минимизации риска нежелательных реакций найдено не было. Также не получилось определить популяции пациентов, для которых преимущества фолкодина перевешивают его риски. Поэтому фолкодиносодержащие лекарства изымаются с рынка ЕС и больше не будут доступны в странах блока.

«Медицинские работники должны рассмотреть соответствующие альтернативы лечению и посоветовать пациентам прекратить прием препаратов, содержащих фолкодин», — говорится в сообщении EMA.

Содержащие фолкодин препараты от кашля используются с 1950-х годов и разрешены в Бельгии, Хорватии, Франции, Ирландии, Литве, Люксембурге и Словении.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.