EMA отозвало с европейского рынка содержащие опиоид фолкодин препараты

Европейский регулятор EMA заявил о том, что отзывает со всех европейских рынков содержащие фолкодин препараты. Эти опиоиды используются для лечения кашля и, в сочетании с другими препаратами, для лечения простуды и гриппа.

EMA указывает на данные недавнего исследования ALPHO. Согласно его результатам, препарат может вызывать потенциальные аллергические реакции у людей, находящихся под общей анастезией.

«Использование фолкодина за 12 месяцев до общей анестезии <...> является фактором риска развития анафилактической реакции» на миорелаксанты, которые используются при анестезии, отмечают в EMA.

Регулятор сообщает, что в ходе исследования эффективных способов по минимизации риска нежелательных реакций найдено не было. Также не получилось определить популяции пациентов, для которых преимущества фолкодина перевешивают его риски. Поэтому фолкодиносодержащие лекарства изымаются с рынка ЕС и больше не будут доступны в странах блока.

«Медицинские работники должны рассмотреть соответствующие альтернативы лечению и посоветовать пациентам прекратить прием препаратов, содержащих фолкодин», — говорится в сообщении EMA.

Содержащие фолкодин препараты от кашля используются с 1950-х годов и разрешены в Бельгии, Хорватии, Франции, Ирландии, Литве, Люксембурге и Словении.