ЕС и NICE одобрили применение препарата Keytruda при меланоме III стадии

Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) рекомендовал финансирование применения Keytruda из средств фонда онкопрепаратов в качестве препарата адъювантной монотерапии у взрослых пациентов с меланомой III стадии и поражением лимфатических узлов, у которых была проведена полная резекция.

Одобрения регулятором ЕС и NICE основаны на данных клинического исследования EORTC1325/KEYNOTE-054, которое показало, что применение Keytruda (pembrolizumab) значительно повышает показатели выживаемости без прогрессирования по сравнению с отсутствием лечения, когда проводится только мониторинг пациентов на случай рецидивов заболевания: последний подход применялся вплоть до настоящего времени.

По словам д-ра Софи Папа, старшего преподавателя и почетного консультанта по вопросам медицинской онкологии Королевского колледжа Лондона и больницы Гая и Святого Томаса (Guy's and St Thomas'), «pembrolizumab при лечении пациентов с удаленной хирургическим меланомой III стадии имеет потенциал для предотвращения рецидивов заболевания, о чем свидетельствуют результаты клинического исследования KEYNOTE-054».

Изначально, в 2015 г., Keytruda был одобрен в Европе в качестве терапии 1-й линии и для применения у ранее леченых пациентов с распространенной меланомой.