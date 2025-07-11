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ЕС создаст запасы...

ЕС создаст запасы препаратов и медизделий для борьбы с будущими кризисами здравоохранения

11.07.2025
18:10
Владимир Заболотских
Евросоюз создаст запасы критически важных препаратов и медизделий на случай чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Решение продиктовано опытом пандемии COVID-19, во время которой европейские страны столкнулись с нехваткой вакцин и защитных масок.
Фото: freepik.com

Новая стратегия Европейского союза (ЕС) предполагает создание стратегических запасов критически важных препаратов и медицинских изделий на случай кризисов здравоохранения, подобных пандемии COVID-19. Об этом пишет агентство Reuters.

Власти создадут систему координации действий стран еврозоны. Утверждается, что платформа наладит обмен данными о полученных бюджетных средствах и остатках медтоваров. 

К 2027 году Еврокомиссия двукратно увеличит инвестиции в программу подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA) — до 200 млн евро. Она финансирует различные медицинские проекты и исследования — с 2021 года на них выделено свыше 6 млрд евро.

Планируется также создать систему мониторинга сточных вод в европейских аэропортах, чтобы выявлять очаги заболеваний и отслеживать распространение инфекций. Кроме того, будет учреждена платформа для нуждающихся в инвестициях компаний, которые разрабатывают новые технологические решения в медицине.

Дополнительно ЕС совместно с НАТО составит список медикаментов двойного назначения, которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях. Например, антидоты и средства для защиты от воздействия химическими веществами.

В пандемию COVID-19 европейские государства столкнулись с дефицитом вакцин и масок.  Вместо совместного планирования закупок и распределения остатков между собой они стремились удовлетворить в первую очередь собственные нужды. Это привело к перебоям в поставках и конкуренции за ресурсы, что замедлило реагирование.

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