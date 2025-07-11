ЕС создаст запасы препаратов и медизделий для борьбы с будущими кризисами здравоохранения

Новая стратегия Европейского союза (ЕС) предполагает создание стратегических запасов критически важных препаратов и медицинских изделий на случай кризисов здравоохранения, подобных пандемии COVID-19. Об этом пишет агентство Reuters.

Власти создадут систему координации действий стран еврозоны. Утверждается, что платформа наладит обмен данными о полученных бюджетных средствах и остатках медтоваров.

К 2027 году Еврокомиссия двукратно увеличит инвестиции в программу подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA) — до 200 млн евро. Она финансирует различные медицинские проекты и исследования — с 2021 года на них выделено свыше 6 млрд евро.

Планируется также создать систему мониторинга сточных вод в европейских аэропортах, чтобы выявлять очаги заболеваний и отслеживать распространение инфекций. Кроме того, будет учреждена платформа для нуждающихся в инвестициях компаний, которые разрабатывают новые технологические решения в медицине.

Дополнительно ЕС совместно с НАТО составит список медикаментов двойного назначения, которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях. Например, антидоты и средства для защиты от воздействия химическими веществами.

В пандемию COVID-19 европейские государства столкнулись с дефицитом вакцин и масок. Вместо совместного планирования закупок и распределения остатков между собой они стремились удовлетворить в первую очередь собственные нужды. Это привело к перебоям в поставках и конкуренции за ресурсы, что замедлило реагирование.