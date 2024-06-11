ЕС заключил контракт на поставку более 40 млн доз вакцины против птичьего гриппа для 15 стран
Европейский союз (ЕС) подпишсал контракт на поставку более 40 млн доз вакцины против птичьего гриппа для 15 стран-членов. Об этом сообщили представители ЕС агентству Reuters.
Соглашение предусматривает первоначальную закупку до 665 тыс. доз у компании CSL Seqirus. Остальные 40 млн доз будут приобретены в течение четырех лет по мере распространения инфекции.
Первые вакцины получит Финляндия как страна с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. В первую очередь будут привиты лица, наиболее подверженные заражению вирусом, в числе которых работники птицефабрик и ветеринары.
США, Канада и Великобритания также ведут работу по организации поставок вакцин от птичьего гриппа. Известно, что вирус H5N1 распространился в большинстве штатов США в основном среди птиц. До сих пор не поступали сообщения о случаях передачи вируса от человека к человеку.
Закупка вакцин осуществляется через Европейский орган по обеспечению готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA). Ранее ведомство направило запрос в CSL Seqirus на адаптацию существующей вакцины от зоонозного (то есть передающегося от животных) гриппа к новому штамму вируса. Компания потребовала гарантий наличия продаж препарата для покрытия затрат на его разработку и производство.
H5N1 постоянно мутирует и имеет высокий уровень смертности среди инфицированных людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, погибли более половины из 900 человек, заразившихся этим вирусом с момента его обнаружения в 1996 году. Миграция птиц — один из путей распространения вируса. Вспышки H5N1 были зафиксированы в Европе, Африке, Америке и на Ближнем Востоке.
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