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«Эдарби» компании Stada...

«Эдарби» компании Stada стал препаратом года в розничном сегменте конкурса «Платиновая унция»

20.04.2023
19:52
Елена Григорьева

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Фото: Елена Гргорьева

Победителем в подноминации «Препарат года. Розничный сегмент» (номинация «Динамика года») по итогам 2022 года стал препарат «Эдарби» компании Stada/«Нижфарм».

На победу в подноминации также претендовали:

  • «Граммидин» («Валента Фарм»)
  • «Саксенда» (NovoNordisk)
  • «Фемостон» (Abbott)
  • «Эликвис» (Pfizer)

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

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