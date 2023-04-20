«Эдарби» компании Stada стал препаратом года в розничном сегменте конкурса «Платиновая унция»

Победителем в подноминации «Препарат года. Розничный сегмент» (номинация «Динамика года») по итогам 2022 года стал препарат «Эдарби» компании Stada/«Нижфарм».

На победу в подноминации также претендовали:

«Граммидин» («Валента Фарм»)

«Саксенда» (NovoNordisk)

«Фемостон» (Abbott)

«Эликвис» (Pfizer)

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.