«Эдарби» компании Stada стал препаратом года в розничном сегменте конкурса «Платиновая унция»
20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Победителем в подноминации «Препарат года. Розничный сегмент» (номинация «Динамика года») по итогам 2022 года стал препарат «Эдарби» компании Stada/«Нижфарм».
На победу в подноминации также претендовали:
- «Граммидин» («Валента Фарм»)
- «Саксенда» (NovoNordisk)
- «Фемостон» (Abbott)
- «Эликвис» (Pfizer)
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
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