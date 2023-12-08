Единственное в мире исследование вакцин от ВИЧ было прекращено

Испытание комбинированных экспериментальных вакцин для профилактики ВИЧ было досрочно прекращено, так как предварительные результаты не показали их эффективности. Об этом сообщили исследователи на Международной конференции по СПИД и ИППП в Африке (ICASA), пишет Reuters.

Исследование PrEPVacc было проведено на территории Уганды, Танзании и ЮАР с участием 1512 здоровых человек в возрасте от 18 до 40 лет, подверженных высокому риску заражения ВИЧ. Испытуемые получали одну из двух комбинаций: DNA-HIV-PT123 в сочетании с AIDSVAX B/E или DNA-HIV-PT123 вместе с CN54gp140.

DNA-HIV-PT123 – это ДНК-вакцина, которая состоит из плазмидных ДНК, содержащих гены возбудителей ВИЧ. AIDSVAX B/E, в свою очередь, является экспериментальной вакциной против ВИЧ, разработанной компанией Genentech. В ней используются синтетические формы белков gp120 и gp41, кодирующиеся геном env. Именно они являются составляющей частью оболочки вируса иммунодефицита человека типа 1. Препарат был разработан против штаммов вируса B и E. CN54gp140 – такая же вакцина, в основе которой лежит gp140, еще один белок оболочки ВИЧ-1.

Испытание началось в декабре 2020 года и должно было завершиться в 2024 году. Это было единственное исследование вакцины от ВИЧ, проводимое в мире. Параллельно с этим в рамках PrEPVacc оценивается эффективность препарата Descovy от компании Gilead Sciences в комбинации с Truvada. Это пероральное профилактическое средство, предназначенное для снижения риска возможного заражения ВИЧ здоровых людей.

В начале 2020 года было приостановлено исследование вакцины от ВИЧ RV144, разработанной в Таиланде, из-за ее неэффективности. Это был единственный на тот момент препарат, продемонстрировавший потенциальную действенность в ходе доклинических испытаний.

Сообщается, что ВИЧ унес уже 40 млн жизней по всему миру. Текущее число жителей планеты, зараженных ВИЧ, составляет 39 млн. Большинство из них проживает в Африке.