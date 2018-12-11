Единый срок действия исключительных прав на лекарственном рынке ЕАЭС установить невозможно

17:44
17 декабря 2018

Сергей Рякин

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Дмитрий Рождественский | Фото: Игорь Чунусов

Выдача регистрационного удостоверения и обязательство ввода в оборот дженериковых препаратов на едином лекарственном рынке ЕАЭС будут связаны с исключительными правами компаний-оригинаторов на результаты интеллектуальной деятельности  в каждой конкретной стране. Об этом, выступая на Всероссийском конгрессе «Фармацевтическая деятельность в России и ЕАЭС: нормативно-правовое регулирование», организованном «АСЭР-групп»,  сообщил начальник отдела координации работ в сфере обращения ЛС и медизделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Дмитрий Рождественский.

«Единый срок установить де-юре невозможно, поскольку из пяти государств-членов Союза, четыре находятся в составе ВТО и взяли на себя разные сроки исключительности», - пояснил он. И если Россия взяла 6 лет, а Казахстан – 3 года, то при едином сроке действия прав исключительности, одна из стран либо нарушит свои обязательства, либо неизбежно окажется в худших условиях ведения деятельности по сравнению с взятыми обязательствами, подчеркнул эксперт.

Поэтому подавая заявление на регистрацию нужно указывать сроки действия исключительных прав в соответствии со сроками всех государств, отметил он.

При этом в каждом случае на упаковке необходимо зафиксировать, что препарат предназначен для продажи на территории конкретной страны-участника ЕАЭС, добавил Дмитрий Рождественский. Это мера предпринимается для пресечения серого импорта.

Если препарат все же незаконно проникнет в другую страну, бремя ответственности за это лежит на обладателе исключительных прав – именно он должен отслеживать движение своей продукции, заключил докладчик.

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