Единый срок действия исключительных прав на лекарственном рынке ЕАЭС установить невозможно

«Единый срок установить де-юре невозможно, поскольку из пяти государств-членов Союза, четыре находятся в составе ВТО и взяли на себя разные сроки исключительности», - пояснил он. И если Россия взяла 6 лет, а Казахстан – 3 года, то при едином сроке действия прав исключительности, одна из стран либо нарушит свои обязательства, либо неизбежно окажется в худших условиях ведения деятельности по сравнению с взятыми обязательствами, подчеркнул эксперт.

Поэтому подавая заявление на регистрацию нужно указывать сроки действия исключительных прав в соответствии со сроками всех государств, отметил он.

При этом в каждом случае на упаковке необходимо зафиксировать, что препарат предназначен для продажи на территории конкретной страны-участника ЕАЭС, добавил Дмитрий Рождественский. Это мера предпринимается для пресечения серого импорта.

Если препарат все же незаконно проникнет в другую страну, бремя ответственности за это лежит на обладателе исключительных прав – именно он должен отслеживать движение своей продукции, заключил докладчик.