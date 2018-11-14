Ежегодная конференция «Большие данные и искусственный интеллект в Фарме» состоится 7 декабря

16:20
4 декабря 2018
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В эту пятницу, 7 декабря, в третий раз пройдет ежегодная конференция «Большие данные и искусственный интеллект в Фарме», которая в 2018 году будет посвящена пациентоцентричности.

Программа конференции и регистрация доступна по ссылке, приоритет отдается сотрудникам фарацевтическим компаниям. Также по этой ссылке будет доступна трансляция и видеозапись конференции. 

В этом году подобран очень сильный состав спикеров, среди которых медицинский директор Новартис Россия Владимир Булатов, медицинский директор Р-Фарм Михаил Самсонов, руководитель ИТ и диджитал Александр Самородов и другие профессионалы отрасли. На площадке конференции состоятся три дискуссии, посвященные сложным вопросам персональных данных, взаимодействия врачей и искусственного интеллекта, а также завершающая конференцию дискуссия – «Пациентоцентричность – место встречи», на которой проблематику роли пациента обсудят пациентские организации и фармкомпании. Фармвестник выступает эксплозивным медиа-партнером конференции. Организационным партнером стал Фонд развития интернет-инициатив, на площадке которого соберутся участники. 

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