Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов
Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 28 января по 27 февраля 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с предыдущей публикацией рейтинг обновился почти наполовину.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По сравнению с предыдущей публикацией рейтинг обновился почти наполовину. На прошедшей неделе снизился запас у нескольких брендов, из-за чего они пополнили рейтинг. Речь идет о «Нимесиле» (МНН нимесулид), «Эликвисе» (МНН апиксабан), «Юперио» (валсартан + сакубитрил), «Ко-Дальнева» (МНН индапамид + амлодипин + периндоприл), «Джес Плюс» (МНН этинилэстрадиол + дроспиренон + кальция левомефолат).
Еще два бренда — «Редуксин» (МНН сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая) и «Пульмикорт» (МНН будесонид), периодически попадающие в TOP20, вновь вошли в него.
Впервые в рейтинг попали ферментный препарат «Лонгидаза» (МНН бовгиалуронидаза азоксимер) и лекарство для снижения холестерина «Роксера» (МНН розувастатин).
Из-за снижения продаж рейтинг покинули «Редуксин форте» (МНН метформин + сибутрамин), «Урсосан форте» (МНН урсодезоксихолевая кислота), «Брилинта» (МНН тикагрелор), «Терпинкод» (кодеин + натрия гидрокарбонат + терпингидрат), «Оциллококцинум» (действующее вещество анас барбариэлиум, гепатик эт кордис экстрактум).
Из TOP20 также вышли «Гепа-Мерц» (МНН орнитин), «Катэна» (МНН габапентин), «Клексан» (МНН эноксапарин натрия) и «Артикаин с адреналином» (МНН артикаин + эпинефрин).
Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют «Пульмикорт», «Нурофен плюс», который также был среди лидеров на прошлой неделе, а также «Нейронтин».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|
TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|
|
МНН/состав
|
Производитель
|
Товарный запас, дни
|
Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|
Нурофен плюс, таблетки
|
Ибупрофен
|
Reckitt Benckiser
|
0,6
|
92,6
|
Натрия хлорид, раствор
|
Натрия хлорид
|
Солофарм
|
7,2
|
20,6
|
Нимесил, гранулы
|
Нимесулид
|
Menarini
|
14,5
|
17,7
|
Залдиар, таблетки
|
Парацетамол + трамадол
|
Stada
|
0,8
|
12,9
|
Нейронтин, таблетки
|
Габапентин
|
Viatris
|
0,7
|
9,1
|
Пульмикорт, суспензия
|
Будесонид
|
AstraZeneca
|
0,3
|
6,8
|
Актовегин, раствор
|
Депротеинизированный гемодериват крови телят
|
Тakeda
|
8
|
6,4
|
Эликвис, таблетки
|
Апиксабан
|
Pfizer
|
26,5
|
6,4
|
Ко-Дальнева, таблетки
|
Индапамид + амлодипин + периндоприл
|
KRKA
|
26,5
|
5,8
|
Роксера, таблетки
|
Розувастатин
|
KRKA
|
27,8
|
4,2
|
Ксарелто, таблетки
|
Ривароксабан
|
Bayer
|
11,7
|
4
|
Голдлайн плюс, капсулы
|
Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая
|
Изварино Фарма
|
10,4
|
3,9
|
Редуксин, капсулы
|
Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая
|
Промомед
|
18
|
3,6
|
Алфлутоп, раствор
|
Биоактивный концентрат мелких морских рыб
|
Biotehnos
|
1,8
|
2,8
|
Клайра
|
Эстроген + гестаген
|
Bayer
|
10,8
|
2,6
|
Юперио, таблетки
|
Валсартан + сакубитрил
|
Novartis
|
17,3
|
2,5
|
Джес Плюс, таблетки
|
Этинилэстрадиол + дроспиренон + кальция левомефолат
|
Bayer
|
9,6
|
2,4
|
Лонгидаза, суппозитории
|
Бовгиалуронидаза азоксимер
|
Петровакс Фарм
|
20,3
|
2
|
Меронем, флаконы
|
Меропенем
|
Pfizer
|
2,2
|
1,9
|
Акатинол мемантин, таблетки
|
Мемантин
|
Merz
|
8,3
|
1,8
|
* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
** Данные по продажам взяты за период 20.01.23—19.02.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.
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