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Еженедельный рейтинг препаратов...

Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

02.03.2023
14:49
Елена Калиновская

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 28 января по 27 февраля 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с предыдущей публикацией рейтинг обновился почти наполовину.

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По сравнению с предыдущей публикацией рейтинг обновился почти наполовину. На прошедшей неделе снизился запас у нескольких брендов, из-за чего они пополнили рейтинг. Речь идет о «Нимесиле» (МНН нимесулид), «Эликвисе» (МНН апиксабан), «Юперио» (валсартан + сакубитрил), «Ко-Дальнева» (МНН индапамид + амлодипин + периндоприл), «Джес Плюс» (МНН этинилэстрадиол + дроспиренон + кальция левомефолат).

Еще два бренда — «Редуксин» (МНН сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая) и «Пульмикорт» (МНН будесонид), периодически попадающие в TOP20, вновь вошли в него. 

Впервые в рейтинг попали ферментный препарат «Лонгидаза» (МНН бовгиалуронидаза азоксимер) и лекарство для снижения холестерина «Роксера» (МНН розувастатин).

Из-за снижения продаж рейтинг покинули «Редуксин форте» (МНН метформин + сибутрамин), «Урсосан форте» (МНН урсодезоксихолевая кислота), «Брилинта» (МНН тикагрелор), «Терпинкод» (кодеин + натрия гидрокарбонат + терпингидрат), «Оциллококцинум» (действующее вещество анас барбариэлиум, гепатик эт кордис экстрактум).

Из TOP20 также вышли «Гепа-Мерц» (МНН орнитин), «Катэна» (МНН габапентин), «Клексан» (МНН эноксапарин натрия) и «Артикаин с адреналином» (МНН артикаин + эпинефрин).

Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют «Пульмикорт», «Нурофен плюс», который также был среди лидеров на прошлой неделе, а также «Нейронтин».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.

TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней


Бренд

МНН/состав

Производитель

Товарный запас, дни

Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.

Нурофен плюс, таблетки

Ибупрофен

Reckitt Benckiser

0,6

92,6

Натрия хлорид, раствор

Натрия хлорид

Солофарм

7,2

20,6

Нимесил, гранулы

Нимесулид

Menarini

14,5

17,7

Залдиар, таблетки

Парацетамол + трамадол

Stada

0,8

12,9

Нейронтин, таблетки

Габапентин

Viatris

0,7

9,1

Пульмикорт, суспензия

Будесонид

AstraZeneca

0,3

6,8

Актовегин, раствор

Депротеинизированный гемодериват крови телят

Тakeda

8

6,4

Эликвис, таблетки

Апиксабан

Pfizer

26,5

6,4

Ко-Дальнева, таблетки

Индапамид + амлодипин + периндоприл

KRKA

26,5

5,8

Роксера, таблетки

Розувастатин

KRKA

27,8

4,2

Ксарелто, таблетки

Ривароксабан

Bayer

11,7

4

Голдлайн плюс, капсулы

Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая

Изварино Фарма

10,4

3,9

Редуксин, капсулы

Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая

Промомед

18

3,6

Алфлутоп, раствор

Биоактивный концентрат мелких морских рыб

Biotehnos

1,8

2,8

Клайра

Эстроген + гестаген

Bayer

10,8

2,6

Юперио, таблетки

Валсартан + сакубитрил

Novartis

17,3

2,5

Джес Плюс, таблетки

Этинилэстрадиол + дроспиренон + кальция левомефолат

Bayer

9,6

2,4

Лонгидаза, суппозитории

Бовгиалуронидаза азоксимер

Петровакс Фарм

20,3

2

Меронем, флаконы

Меропенем

Pfizer

2,2

1,9

Акатинол мемантин, таблетки

Мемантин

Merz

8,3

1,8

* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».

** Данные по продажам взяты за период 20.01.23—19.02.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.

 

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