Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По сравнению с предыдущей публикацией рейтинг обновился почти наполовину. На прошедшей неделе снизился запас у нескольких брендов, из-за чего они пополнили рейтинг. Речь идет о «Нимесиле» (МНН нимесулид), «Эликвисе» (МНН апиксабан), «Юперио» (валсартан + сакубитрил), «Ко-Дальнева» (МНН индапамид + амлодипин + периндоприл), «Джес Плюс» (МНН этинилэстрадиол + дроспиренон + кальция левомефолат).

Еще два бренда — «Редуксин» (МНН сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая) и «Пульмикорт» (МНН будесонид), периодически попадающие в TOP20, вновь вошли в него.

Впервые в рейтинг попали ферментный препарат «Лонгидаза» (МНН бовгиалуронидаза азоксимер) и лекарство для снижения холестерина «Роксера» (МНН розувастатин).

Из-за снижения продаж рейтинг покинули «Редуксин форте» (МНН метформин + сибутрамин), «Урсосан форте» (МНН урсодезоксихолевая кислота), «Брилинта» (МНН тикагрелор), «Терпинкод» (кодеин + натрия гидрокарбонат + терпингидрат), «Оциллококцинум» (действующее вещество анас барбариэлиум, гепатик эт кордис экстрактум).

Из TOP20 также вышли «Гепа-Мерц» (МНН орнитин), «Катэна» (МНН габапентин), «Клексан» (МНН эноксапарин натрия) и «Артикаин с адреналином» (МНН артикаин + эпинефрин).

Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют «Пульмикорт», «Нурофен плюс», который также был среди лидеров на прошлой неделе, а также «Нейронтин».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.