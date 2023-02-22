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Еженедельный рейтинг препаратов...

Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

22.02.2023
19:23
Елена Калиновская

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 20 января по 19 февраля 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. 

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По сравнению с прошлой публикацией рейтинг покинули девять препаратов. В рейтинг из-за снижения объема продаж из рейтинга вышли противопростудные «Анви-Макс» и «Терафлю», а также препарат при сердечно-сосудистых заболеваниях «Юперио» (МНН валсартан+сакубитрил). Также первую двадцатку покинули «Редуксин» (сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая), «Крестор» (розувастатин), «Пульмикорт» (будесонид), «Армавискон форте» (натрия гиалуронат), гепапротектор «Гептрал» (МНН адеметионин) по причине уменьшения продаж и пополнения товарного запаса.

В рейтинге из-за распродажи остатков больше нет «Виагры» , препарат был в первой двадцатке лекарств с наименьшими запасами в течение двух месяцев. Компания Viatris, которой принадлежит «Виагра», ранее сообщила о приостановке поставок.

На место выбывших лекарств пришли новые. Среди них антикоагулянты «Ксарелто» (МНН ривароксабан) и «Клексан» (МНН эноксапарин натрия), применяемый при сердечно-сосудистых заболеваниях препарат «Брилинта» (МНН тикагрелор), «Гепа-Мерц» (МНН орнитин) для лечения заболеваний печени, антибиотик «Меронем» (МНН меропенем), контрацептив «Клайра» (эстроген+гестаген), «Катэна» (МНН габапентин), препарат для лечения ожирения «Редуксин форте» (МНН метформин+сибутрамин) гомеопатический «Оциллококцинум».

Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют «Нурофен плюс», «Меронем» и «Терпинкод».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.

TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней


Бренд

МНН / Состав

Производитель

Товарный запас, дни

Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.

Нурофен плюс, таблетки

Ибупрофен

Reckitt Benckiser

0,9

61,2

Натрий хлорид, раствор

Натрия хлорид

Солофарм

5,5

26,2

Залдиар, таблетки

Парацетамол+трамадол

Stada

2,2

16,2

Терпинкод, таблетки

Кодеин+натрия гидрокарбонат+терпингидрат

Отисифарм

1,6

13,2

Нейронтин, таблетки

Габапентин

Viatris

1,8

8,7

Актовегин, раствор

Депротеинизированный гемодериват крови телят

Тakeda

25

4,9

Катэна, капсулы

Габапентин

Belupo

26,1

4,6

Ксарелто, таблетки

Ривароксабан

Bayer

16,5

4,3

Голдлайн плюс, капсулы

Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая

Изварино Фарма

16,5

3,4

Артикаин с адреналином форте, раствор

Артикаин+эпинефрин

Бинергия

6,6

3

Алфлутоп, раствор

Биоактивный концентрат мелких морских рыб

Biotehnos

0,9

2,7

Артикаин с адреналином форте, раствор

Артикаин+эпинефрин

Бинергия

15

2,2

Оциллококцинум, гранулы

Анас барбариэлиум, гепатик эт кордис экстрактум

Boiron

12,9

1,9

Клайра

Эстроген+гестаген

Bayer

18,5

1,9

Урсосан форте, таблетки

Урсодезоксихолевая кислота

Pro.Med.CS

7,9

1,8

Гепа-Мерц, гранулы

орнитин

Merz

6,3

1,7

Акатинол мемантин, таблетки

Мемантин

Merz

9,7

1,6

Клексан, раствор

Эноксапарин натрия

Sanofi

28,7

0,9

Брилинта, таблетки

Тикагрелор

AstraZeneca

24,4

0,7

Меронем, флаконы

Меропенем

Pfizer

1

0,7

Редуксин форте, таблетки

Метформин+сибутрамин

Промомед

8,6

0,6

* Информация подготовлена Центром Аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».

**Данные по продажам взяты за период 20.01.23-19.02.23

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