Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По сравнению с прошлой публикацией рейтинг покинули девять препаратов. В рейтинг из-за снижения объема продаж из рейтинга вышли противопростудные «Анви-Макс» и «Терафлю», а также препарат при сердечно-сосудистых заболеваниях «Юперио» (МНН валсартан+сакубитрил). Также первую двадцатку покинули «Редуксин» (сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая), «Крестор» (розувастатин), «Пульмикорт» (будесонид), «Армавискон форте» (натрия гиалуронат), гепапротектор «Гептрал» (МНН адеметионин) по причине уменьшения продаж и пополнения товарного запаса.

В рейтинге из-за распродажи остатков больше нет «Виагры» , препарат был в первой двадцатке лекарств с наименьшими запасами в течение двух месяцев. Компания Viatris, которой принадлежит «Виагра», ранее сообщила о приостановке поставок.

На место выбывших лекарств пришли новые. Среди них антикоагулянты «Ксарелто» (МНН ривароксабан) и «Клексан» (МНН эноксапарин натрия), применяемый при сердечно-сосудистых заболеваниях препарат «Брилинта» (МНН тикагрелор), «Гепа-Мерц» (МНН орнитин) для лечения заболеваний печени, антибиотик «Меронем» (МНН меропенем), контрацептив «Клайра» (эстроген+гестаген), «Катэна» (МНН габапентин), препарат для лечения ожирения «Редуксин форте» (МНН метформин+сибутрамин) гомеопатический «Оциллококцинум».

Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют «Нурофен плюс», «Меронем» и «Терпинкод».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.