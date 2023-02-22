Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов
Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 20 января по 19 февраля 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По сравнению с прошлой публикацией рейтинг покинули девять препаратов. В рейтинг из-за снижения объема продаж из рейтинга вышли противопростудные «Анви-Макс» и «Терафлю», а также препарат при сердечно-сосудистых заболеваниях «Юперио» (МНН валсартан+сакубитрил). Также первую двадцатку покинули «Редуксин» (сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая), «Крестор» (розувастатин), «Пульмикорт» (будесонид), «Армавискон форте» (натрия гиалуронат), гепапротектор «Гептрал» (МНН адеметионин) по причине уменьшения продаж и пополнения товарного запаса.
В рейтинге из-за распродажи остатков больше нет «Виагры» , препарат был в первой двадцатке лекарств с наименьшими запасами в течение двух месяцев. Компания Viatris, которой принадлежит «Виагра», ранее сообщила о приостановке поставок.
На место выбывших лекарств пришли новые. Среди них антикоагулянты «Ксарелто» (МНН ривароксабан) и «Клексан» (МНН эноксапарин натрия), применяемый при сердечно-сосудистых заболеваниях препарат «Брилинта» (МНН тикагрелор), «Гепа-Мерц» (МНН орнитин) для лечения заболеваний печени, антибиотик «Меронем» (МНН меропенем), контрацептив «Клайра» (эстроген+гестаген), «Катэна» (МНН габапентин), препарат для лечения ожирения «Редуксин форте» (МНН метформин+сибутрамин) гомеопатический «Оциллококцинум».
Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют «Нурофен плюс», «Меронем» и «Терпинкод».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|
TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|
|
МНН / Состав
|
Производитель
|
Товарный запас, дни
|
Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|
Нурофен плюс, таблетки
|
Ибупрофен
|
Reckitt Benckiser
|
0,9
|
61,2
|
Натрий хлорид, раствор
|
Натрия хлорид
|
Солофарм
|
5,5
|
26,2
|
Залдиар, таблетки
|
Парацетамол+трамадол
|
Stada
|
2,2
|
16,2
|
Терпинкод, таблетки
|
Кодеин+натрия гидрокарбонат+терпингидрат
|
Отисифарм
|
1,6
|
13,2
|
Нейронтин, таблетки
|
Габапентин
|
Viatris
|
1,8
|
8,7
|
Актовегин, раствор
|
Депротеинизированный гемодериват крови телят
|
Тakeda
|
25
|
4,9
|
Катэна, капсулы
|
Габапентин
|
Belupo
|
26,1
|
4,6
|
Ксарелто, таблетки
|
Ривароксабан
|
Bayer
|
16,5
|
4,3
|
Голдлайн плюс, капсулы
|
Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
Изварино Фарма
|
16,5
|
3,4
|
Артикаин с адреналином форте, раствор
|
Артикаин+эпинефрин
|
Бинергия
|
6,6
|
3
|
Алфлутоп, раствор
|
Биоактивный концентрат мелких морских рыб
|
Biotehnos
|
0,9
|
2,7
|
Артикаин с адреналином форте, раствор
|
Артикаин+эпинефрин
|
Бинергия
|
15
|
2,2
|
Оциллококцинум, гранулы
|
Анас барбариэлиум, гепатик эт кордис экстрактум
|
Boiron
|
12,9
|
1,9
|
Клайра
|
Эстроген+гестаген
|
Bayer
|
18,5
|
1,9
|
Урсосан форте, таблетки
|
Урсодезоксихолевая кислота
|
Pro.Med.CS
|
7,9
|
1,8
|
Гепа-Мерц, гранулы
|
орнитин
|
Merz
|
6,3
|
1,7
|
Акатинол мемантин, таблетки
|
Мемантин
|
Merz
|
9,7
|
1,6
|
Клексан, раствор
|
Эноксапарин натрия
|
Sanofi
|
28,7
|
0,9
|
Брилинта, таблетки
|
Тикагрелор
|
AstraZeneca
|
24,4
|
0,7
|
Меронем, флаконы
|
Меропенем
|
Pfizer
|
1
|
0,7
|
Редуксин форте, таблетки
|
Метформин+сибутрамин
|
Промомед
|
8,6
|
0,6
|
* Информация подготовлена Центром Аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
**Данные по продажам взяты за период 20.01.23-19.02.23
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