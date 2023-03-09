Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По сравнению с предыдущей неделей в рейтинге обновилось всего три позиции. Так, из рейтинга исключен препарат «Ко-Дальнева» (индапамид + амлодипин + периндоприл) из-за снижения продаж и небольшого увеличения остатков. По аналогичной причине с первых позиций ушел комбинированный контрацептивный препарат «Джес Плюс». Наконец, третье исключение — «Пульмикорт» из-за снижения продаж.

Вместо этих трех позиций в рейтинг вошли лекарство для лечения ожирения «Редуксин форте», гепапротектор «Урсосан форте», а также противосудорожный препарат «Габапентин». И это второй препарат с таким же МНН.

Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют «Нейронтин», «Нурофен плюс», оба были среди лидеров на прошлой неделе, а также «Золдиар».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.