Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов
Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 7 февраля по 6 марта 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. На прошедшей неделе три бренда покинули TOP20 препаратов с низкими запасами у поставщиков.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По сравнению с предыдущей неделей в рейтинге обновилось всего три позиции. Так, из рейтинга исключен препарат «Ко-Дальнева» (индапамид + амлодипин + периндоприл) из-за снижения продаж и небольшого увеличения остатков. По аналогичной причине с первых позиций ушел комбинированный контрацептивный препарат «Джес Плюс». Наконец, третье исключение — «Пульмикорт» из-за снижения продаж.
Вместо этих трех позиций в рейтинг вошли лекарство для лечения ожирения «Редуксин форте», гепапротектор «Урсосан форте», а также противосудорожный препарат «Габапентин». И это второй препарат с таким же МНН.
Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют «Нейронтин», «Нурофен плюс», оба были среди лидеров на прошлой неделе, а также «Золдиар».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|
TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|
|
МНН/состав
|
Производитель
|
Товарный запас, дни
|
Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|
Нурофен плюс, таблетки
|
Ибупрофен
|
Reckitt Benckiser
|
0,8
|
56,2
|
Натрия хлорид, раствор
|
Натрия хлорид
|
Солофарм
|
8,6
|
20,7
|
Нимесил, гранулы
|
Нимесулид
|
Menarini
|
12,6
|
17,1
|
Залдиар, таблетки
|
Парацетамол + трамадол
|
Stada
|
0,9
|
15,3
|
Габапентин
|
Габапентин
|
Канонфарма
|
14,4
|
10,5
|
Нейронтин, таблетки
|
Габапентин
|
Viatris
|
0,6
|
7,6
|
Актовегин, раствор
|
Депротеинизированный гемодериват крови телят
|
Тakeda
|
7,1
|
6,4
|
Эликвис, таблетки
|
Апиксабан
|
Pfizer
|
29,2
|
6,2
|
Ксарелто, таблетки
|
Ривароксабан
|
Bayer
|
14,7
|
3,8
|
Роксера, таблетки
|
Розувастатин
|
KRKA
|
25,3
|
3,8
|
Голдлайн плюс, капсулы
|
Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая
|
Изварино Фарма
|
8,6
|
3,7
|
Редуксин, капсулы
|
Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая
|
Промомед
|
19,9
|
3,4
|
Алфлутоп, раствор
|
Биоактивный концентрат мелких морских рыб
|
Biotehnos
|
15,9
|
3
|
Клайра
|
Эстроген + гестаген
|
Bayer
|
9,5
|
2,4
|
Юперио, таблетки
|
Валсартан + сакубитрил
|
Novartis
|
16
|
2,4
|
Урсосан форте, таблетки
|
Урсодезоксихолевая кислота
|
Pro.Med.CS Praha
|
2,4
|
2,1
|
Лонгидаза, суппозитории
|
Бовгиалуронидаза азоксимер
|
Петровакс Фарм
|
17,7
|
1,9
|
Меронем, флаконы
|
Меропенем
|
Pfizer
|
4,7
|
1,6
|
Акатинол мемантин, таблетки
|
Мемантин
|
Merz
|
10,4
|
1,6
|
Редуксин форте, таблетки
|
Метформин + сибутрамин
|
Промомед
|
6,2
|
1
|
* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
** Данные по продажам взяты за период 07.02.23—06.03.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.
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