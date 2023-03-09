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Еженедельный рейтинг препаратов...

Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

09.03.2023
19:23
Елена Калиновская

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 7 февраля по 6 марта 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. На прошедшей неделе три бренда покинули TOP20 препаратов с низкими запасами у поставщиков. 

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По сравнению с предыдущей неделей в рейтинге обновилось всего три позиции. Так, из рейтинга исключен препарат «Ко-Дальнева» (индапамид + амлодипин + периндоприл) из-за снижения продаж и небольшого увеличения остатков. По аналогичной причине с первых позиций ушел комбинированный контрацептивный препарат «Джес Плюс». Наконец, третье исключение — «Пульмикорт» из-за снижения продаж.

Вместо этих трех позиций в рейтинг вошли лекарство для лечения ожирения «Редуксин форте», гепапротектор «Урсосан форте», а также противосудорожный препарат «Габапентин». И это второй препарат с таким же МНН.

Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют «Нейронтин», «Нурофен плюс», оба были среди лидеров на прошлой неделе, а также «Золдиар».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.

TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней


Бренд

МНН/состав

Производитель

Товарный запас, дни

Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.

Нурофен плюс, таблетки

Ибупрофен

Reckitt Benckiser

0,8

56,2

Натрия хлорид, раствор

Натрия хлорид

Солофарм

8,6

20,7

Нимесил, гранулы

Нимесулид

Menarini

12,6

17,1

Залдиар, таблетки

Парацетамол + трамадол

Stada

0,9

15,3

Габапентин

Габапентин

Канонфарма

14,4

10,5

Нейронтин, таблетки

Габапентин

Viatris

0,6

7,6

Актовегин, раствор

Депротеинизированный гемодериват крови телят

Тakeda

7,1

6,4

Эликвис, таблетки

Апиксабан

Pfizer

29,2

6,2

Ксарелто, таблетки

Ривароксабан

Bayer

14,7

3,8

Роксера, таблетки

Розувастатин

KRKA

25,3

3,8

Голдлайн плюс, капсулы

Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая

Изварино Фарма

8,6

3,7

Редуксин, капсулы

Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая

Промомед

19,9

3,4

Алфлутоп, раствор

Биоактивный концентрат мелких морских рыб

Biotehnos

15,9

3

Клайра

Эстроген + гестаген

Bayer

9,5

2,4

Юперио, таблетки

Валсартан + сакубитрил

Novartis

16

2,4

Урсосан форте, таблетки

Урсодезоксихолевая кислота

 

Pro.Med.CS Praha

2,4

2,1

Лонгидаза, суппозитории

Бовгиалуронидаза азоксимер

Петровакс Фарм

17,7

1,9

Меронем, флаконы

Меропенем

Pfizer

4,7

1,6

Акатинол мемантин, таблетки

Мемантин

Merz

10,4

1,6

Редуксин форте,  таблетки

Метформин + сибутрамин

Промомед

6,2

1

* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».

** Данные по продажам взяты за период 07.02.23—06.03.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.

 

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